"حقيبة الظهر أبرزها"..أخطاء غير متوقعة تتسبب فى تلف ملابسنا بشكل أسرع..



حقيبة الظهر حقيبة الظهر

جميعنا نحرص على ملابسنا ونحب أن نظهر بمظهر جميل وجذاب ولكن عند غسيل الملابس وكيها قد تتلف بعض الملابس منا، ولا نعرف سبب ذلك، ووفقًا لموقع"Brightside" هناك بعض الأخطاء التي تتسبب في تلف الملابس أسرع وتجعل عمرها أقصر:



حقيبة الظهر

قد نحمل حقائب الظهر أو ارتداء طبقات من الملابس والتي تحتك بالأقمشة مما يؤدى لتلف الملابس، وقد يحدث التكوير على الملابس المصنوعة من الصوف والقطن والبوليستر والأكريل، ويجب تجنب ارتداء حقيبة الظهر أو حقيبة مع مثل هذه الملابس.



رش العطر على الملابس مباشرة

قد لا تؤثر العطور على الملابس ولكن قد يكون بها بعض المكونات التي تغير لون النسيج، ولتجنب ذلك يجب رش العطر على الجلد والانتظار حتى يجف ثم ارتداء الملابس، وليس على الملابس مباشرة.

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كى الملابس الحريريةعند كى الملابس الحرير من الخارج يصبح لامعا ولا يكن إصلاحه بعد ذلك، ولهذا يجب تجنب تلف القماش والاكتفاء بالكي من الداخل.فرز الغسيل حب اللونيجب فرز الغسيل ليس حسب اللون فقط ولكن حسب نوع القماش، فيكمن أن تتلف الأقمشة السميكة والرقيقة قد تتمزق ليس من الضروري غسل أغطية السرير والملابس الداخلية معاً، أو القمصان والجينز بالبلوزات.غسل الملابس الداكنة بطريقة خاطئةيجب غسل الملابس الداكنة بدرجة حرارة منخفضة وفى أقصر دورة، ويجب استخدام منظف سائل، حتى لا يذوب مسحوق التنظيف في الماء البارد، ويجب غسل الملابس بعد قلبها من الداخل للخارج.نقع الملابسقد يتم نقع بعض الملابس في الماء لفترة طويلة، مما قد يفقدها لونها وشكلها، يجب نقع ملابس الدانتيل حوالى من 2 إلى 3 دقائق فقط، والصوف تصل لـ 30 دقيقة والقطن لمدة لا تتجاوز الساعة.خلع القميص من الرقبةقد يحتوى القميص على رقبة ممتدة للخارج، لأن بعض الأشخاص يخلع القميص من الرقبة، فوق الرؤس، ومن المستحيل اصلاح ذلك.كى القماش الكتان وهو جافمن الصعب كي الكتان وهو جاف فقد يتلف القماش، ولكن يمكن رش القماش بالماء من 5 إلى 10 دقائق قبل الكى، خاصة الياقة والأساور والجيوب.