رصد OPPO Reno 8 Pro في قاعدة بيانات FCC



OPPO Reno 8 Pro OPPO Reno 8 Pro

تستعد شركة Oppo لإطلاق سلسلة OPPO Reno 8 في الأسواق العالمية قريباً، ولقد رصد هاتف OPPO Reno 8 Pro بالفعل في قاعدة بيانات FCC.



كشفت تسريبات FCC عن هاتف Oppo Reno 8 Pro الذي ينطلق للأسواق العالمية في 21 من يوليو بدءاً من السوق الهندي.



ويظهر النموذج الخاص بالأسواق العالمية برقم CPH2357، كما يضم بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع SUPERVOOC بقدرة 80W.

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كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة ColorOS 12.1، كما يتميز الهاتف بأبعاد 61.2 في 74.2 في 7.34مم، ووزن 183 جرام.أيضاً يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 4G LTE وأيضاً 5G، كما يدعم البلوتوث، وWi-Fi، وNFC، أيضاً من المقرر أن يأتي الإصدار الخاص بالأسواق العالمية بمواصفات تحاكي Reno 8 Pro+ الذي قدم للسوق الصيني، لذا يضم شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 120Hz.ويأتي الهاتف بمعالج Dimensity 8100 Max ، وأيضاً معالج MariSilicon X NPU الذي يدعم معالجة أكثر كفاءة وبحودة أعلى للصور.ويتميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، وفي إعدادات الكاميرة يأتي الهاتف بمستشعر Sony IMX766 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.