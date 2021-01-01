تسريب لهاتف OnePlus 10T توضح تفاصيل تصميم الهاتف بدقة أعلى

أوضحت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي نشرت عبر @OnLeaks تصميم هاتف وان بلس القادم OnePlus 10T كما إستعرضت أوجه الإختلاف بين هذا الإصدار وهاتف 10 Pro.
ترتكز الصور ثلاثية الأبعاد الجديدة لهاتف OnePlus 10T المرتقب على صورة حية للهاتف، حيث تظهر هذه الصور الإختلاف في تصميم وحدة الكاميرة الخلفية عن إصدار الشركة الحالي OnePlus 10 Pro.
ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن يتم إستبدال الإطار المعدني المميز لهاتف Pro في وحدة الكاميرة بتصميم من البلاستيك في هاتف OnePlus 10T.
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