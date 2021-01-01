تسريب لهاتف OnePlus 10T توضح تفاصيل تصميم الهاتف بدقة أعلى



OnePlus 10T OnePlus 10T

أوضحت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي نشرت عبر @OnLeaks تصميم هاتف وان بلس القادم OnePlus 10T كما إستعرضت أوجه الإختلاف بين هذا الإصدار وهاتف 10 Pro.



ترتكز الصور ثلاثية الأبعاد الجديدة لهاتف OnePlus 10T المرتقب على صورة حية للهاتف، حيث تظهر هذه الصور الإختلاف في تصميم وحدة الكاميرة الخلفية عن إصدار الشركة الحالي OnePlus 10 Pro.



ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن يتم إستبدال الإطار المعدني المميز لهاتف Pro في وحدة الكاميرة بتصميم من البلاستيك في هاتف OnePlus 10T.

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كما يتضمن الإصدار الجديد اثنان من التغييرات الرئيسية في التصميم، حيث يأتي الإصدار الجديد بشاشة مسطحة، كما يختفي الزر المنزلق الخاص بالتنبيهات من الإصدار الجديد.من جانب أخر يأتي OnePlus 10T بنفس حجم هاتف Pro أي 6.7 إنش، بينما يتميز الإصدار الجديد بجودة عرض FHD+، ويدعم قدرة شحن 150W.أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، إلا أن الإعدادات لم تضم مستشعر telephoto.ويدعم هاتف 10T رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، كما يضم بطارية بقدرة 4800 mAh، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق والأخضر.