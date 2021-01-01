إنستغرام يختبر التخلص من منشورات الفيديو لصالح Reels

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يختبر إنستغرام تغييرًا يحول منشورات الفيديو إلى Reels ، كما أكدت الشركة لموقع TechCrunch. تقول الشركة إن التغيير ، الذي يتم اختباره حاليًا مع مستخدمين محددين حول العالم ، هو جزء من خطة إنستغرام لتبسيط الفيديو على التطبيق. يقول متحدث باسم ميتا في رسالة بريد إلكتروني: "نحن نختبر هذه الميزة كجزء من جهودنا لتبسيط وتحسين تجربة الفيديو على إنستغرام".



تُظهر لقطة شاشة نشرها مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا على تويتر أن الأشخاص الذين شاركوا في الاختبار سيرون رسالة داخل التطبيق تقول "تتم الآن مشاركة منشورات الفيديو باسم Reels".



تشير الرسالة إلى أنه إذا كان حسابك عامًا ونشرت مقطع فيديو انتهى به الأمر إلى ملف ، يمكن لأي شخص اكتشاف ملفك واستخدام الصوت الأصلي الخاص بك لإنشاء مقطع فيديو خاص به. إذا تم تعيين حسابك على الوضع الخاص ، فسيكون ملف الفيديو الخاص بك مرئيًا فقط لمتابعيك. تشير الرسالة أيضًا إلى أنه بمجرد نشر Reel ، يمكن لأي شخص إنشاء ريمكس باستخدام Reel إذا كان حسابك عامًا. ومع ذلك ، يمكنك منع الأشخاص من إعادة خلط مقاطع الفيديو الخاصة بك في إعدادات حسابك.

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كما هو الحال مع أي اختبار آخر ، من غير المعروف متى أو ما إذا كان إنستغرام يخطط لطرح التغيير على نطاق أوسع. إذا أصبح التغيير دائمًا ، فقد يفرض بعض التحديات. على سبيل المثال ، قد يكون من الصعب نشر مقطع فيديو أفقي إذا تم تحميله بتنسيق Reels الرأسي. بالإضافة إلى ذلك ، لم يذكر إنستغرام كيف سيؤثر هذا التغيير على مقاطع الفيديو الحالية على إنستغرام.إذا قرر إنستغرام تحويل جميع عمليات تحميل الفيديو إلى Reels ، فسيؤدي ذلك إلى دمج عناصر الفيديو الخاصة بالشركة بشكل أكبر. في العام الماضي ، عندما حدد موسيري أولويات إنستغرام لعام 2022 ، قال إن الشركة ستضاعف من تركيزها على الفيديو والتركيز على مقاطع الفيديو القصيرة Reels. حتى أنه ألمح إلى أن إنستغرام ستدمج جميع منتجات الفيديو الخاصة بها حول Reels وتستمر في تطوير المنتج القصير ، مما يشير إلى أن هذا التغيير ربما كان هو الخطة التي تسعى لها الشركة.