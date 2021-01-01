إنستغرام يختبر التخلص من منشورات الفيديو لصالح Reels

يختبر إنستغرام تغييرًا يحول منشورات الفيديو إلى Reels ، كما أكدت الشركة لموقع TechCrunch. تقول الشركة إن التغيير ، الذي يتم اختباره حاليًا مع مستخدمين محددين حول العالم ، هو جزء من خطة إنستغرام لتبسيط الفيديو على التطبيق. يقول متحدث باسم ميتا في رسالة بريد إلكتروني: "نحن نختبر هذه الميزة كجزء من جهودنا لتبسيط وتحسين تجربة الفيديو على إنستغرام".
تُظهر لقطة شاشة نشرها مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا على تويتر أن الأشخاص الذين شاركوا في الاختبار سيرون رسالة داخل التطبيق تقول "تتم الآن مشاركة منشورات الفيديو باسم Reels".
تشير الرسالة إلى أنه إذا كان حسابك عامًا ونشرت مقطع فيديو انتهى به الأمر إلى ملف ، يمكن لأي شخص اكتشاف ملفك واستخدام الصوت الأصلي الخاص بك لإنشاء مقطع فيديو خاص به. إذا تم تعيين حسابك على الوضع الخاص ، فسيكون ملف الفيديو الخاص بك مرئيًا فقط لمتابعيك. تشير الرسالة أيضًا إلى أنه بمجرد نشر Reel ، يمكن لأي شخص إنشاء ريمكس باستخدام Reel إذا كان حسابك عامًا. ومع ذلك ، يمكنك منع الأشخاص من إعادة خلط مقاطع الفيديو الخاصة بك في إعدادات حسابك.
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