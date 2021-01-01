واجهةـ«فيس بوك» الجديدة لتصفح المجموعات وإدارتها



فيس بوك فيس بوك

أعلنت شركة ميتا أن واجهة مجموعات "فيس بوك" ستتغير قريبًا وستبدو مثل ديسكورد، وتختبر الشركة القنوات الصوتية التي ستسمح بإمكانية إجراء محادثات صوتية داخل مجموعات?،وهي مشابهة جدًا لـ"ديسكورد".



كما ستتمتع القنوات الصوتية أيضًا، بميزة تمكين المستخدمين من الدخول والخروج من المحادثات الصوتية في أي وقت، وكما يرغبون.



وتعمل ميتا الآن على إضافة شريط جانبي على تطبيق فيسبوك، وسيحتوي هذا الشريط على جميع المجموعات للمستخدمين مما سيجعلها أكثر وضوحًا.

قد يعجبك أيضا...

كما ستكون هناك أيضًا طرق مختصرة، حيث يمكن للمستخدم من خلالها إنشاء قنوات جديدة، مع العلم أن هذه مجرد واحدة من العديد من الميزات الأخرى التي يحاول فيسبوك توفيرها للمستخدمين.ويقوم فيسبوك الآن بتجربة القنوات التي تعد خيارات فرعية داخل المجموعات التي يمكن من خلالها مناقشة بعض الأمور والموضوعات.وستتوفر هذه الميزات الجديدة، لعدد قليل جدًا من المستخدمين، لكن فيسبوك يسعى إلى إتاحتها لجميع المستخدمين? وبعد الانتهاء من المرحلة التجريبية? سيتيحها للجميع، حيث أن الشركة تتطلع إلى إجراء تغييرات أكبر على التطبيق لجعله أكثر تنافسية.ويأتي إطلاق الميزات الجديدة في الوقت الذي قدمت فيه فيسبوك مؤخرًا ميزات جديدة لمساعدة مسؤولي المجموعات في الحفاظ على أمان المجتمعات وإدارة التفاعلات وتقليل المعلومات المضللة.