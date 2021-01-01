تعلم طريقة إخفاء الصورة الشخصية في تطبيق «واتس آب» عن بعض الأشخاص



واتس آب واتس آب

يوفر تطبيق "واتس آب" المملوك لشركة ميتا "فيس بوك سابقا"، العديد من الميزات المتعلقة بالخصوصية والأمان، وتتوفر الميزة في أحدث إصدارات "واتساب" لجميع مستخدمي آيفون وأندرويد في جميع أنحاء العالم.



تتيح للمستخدمين تحديد من يمكنه من قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم رؤية صورة ملفهم الشخصي، وحالة آخر ظهور، وقبل الإطلاق الرسمي، كان إعداد الخصوصية الجديد متاحًا لعدد محدد من المستخدمين كجزء من إصدار تجريبي محدود.



وقبل إتباع الخطوات التالية لابد من التحقق من تثبيت آخر إصدار متوفر للتطبيق. للقيام بذلك على الأندرويد "متجر Google Play" ومن الآيفون، "App Store".

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افتح "واتس آب"، ثم انتقل إلى setting ومن بعدها Privacy ثم Profile Photo، وباستخدام هذا الخيار الجديد، تستطيع استثناء أشخاص محددين في جهات الاتصال الخاصة بك من رؤية صورة ملفك الشخصي.وأيضًا واتساب تتيح لك إخفاء حالة آخر ظهور عن أشخاص محددين.