شركة Nothing Technology Limited تطلق "قاتل هواتف آيفون" الجديد الذي يعمل بنظام أندرويد!

كشفت شركة Nothing Technology Limited عن نيتها إطلاق هاتف جديد سيكون منافسا قويا بين أجهزة أندرويد الحديثة.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Nothing phone 1 المنتظر سيحصل على هيكل بتصميم مميز جدا، مقاوم للماء والغبار، سماكته 7.9 ملم، ووزنه 199غ.
أما شاشة هذا الهاتف فستكون من نوع OLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 402 شمعة/م تقريبا.
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