شركة Nothing Technology Limited تطلق "قاتل هواتف آيفون" الجديد الذي يعمل بنظام أندرويد!



شركة Nothing Technology Limited شركة Nothing Technology Limited

كشفت شركة Nothing Technology Limited عن نيتها إطلاق هاتف جديد سيكون منافسا قويا بين أجهزة أندرويد الحديثة.



وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Nothing phone 1 المنتظر سيحصل على هيكل بتصميم مميز جدا، مقاوم للماء والغبار، سماكته 7.9 ملم، ووزنه 199غ.



أما شاشة هذا الهاتف فستكون من نوع OLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 402 شمعة/م تقريبا.

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وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات Nothing OS، ومعالج Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G، ومعالج رسوميات Adreno 642L، كما سيجهز بذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.والكاميرا الأساسية له ستكون ثنائية العدسة بدقة (50+16) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فستأتي بدقة 16 ميغابيكسل.وسيزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا.