تستعد ناسا لنشر "أعمق صورة للكون"

قالت وكالة الفضاء الأميركية إن تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التقط "أعمق صورة" للكون على الإطلاق، مشيرة إلى أنها ستنشرها قريبا.
ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن بيل نيلسون، مدير وكالة "ناسا" قوله: "ستنشر يوم 12 يوليو.. وهي أعمق صورة لكوننا تم التقاطها على الإطلاق".
وأضاف: "الصورة تكشف ما لم تشاهده البشرية من قبل، وقد بدأنا للتو في فهم ما بمقدور -جيمس ويب- أن يفعله وما سيفعله في المستقبل".
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