تتحدى نوكيا سامسونغ بهاتف أندرويد جديد



نوكيا نوكيا

كشفت نوكيا عن هاتف G11 Plus الجديد المصمم ليكون منافسا قويا لأجهزة غلاكسي المتوسطة الفئة من سامسونغ.



ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (164.8/75.9/8.6) ملم، وزنه 192 غ.



أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

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ويعمل الهاتف بنظام Android 12، ومعالج Unisoc T606، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.والكاميرا الأساسية له جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.وزودته نوكيا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن السريع.