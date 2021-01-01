تنتقد فولكس واجن خطة الاتحاد الأوروبي لحظر سيارات الوقود



فولكس واجن فولكس واجن

بعد أيام من انتقاد وزير المالية الألماني لخطط الاتحاد الأوروبي بخصوص منع سيارات الوقود الجديدة بحلول عام 2035 فقد أعلنت شركة فولكس واجن وبشكل مستقل عن انتقادها لنفس الخطة.



وفقاُ للمدير المالي لمجموعة فولكس واجن أرنو أنتليتز، المدير المالي لمجموعة فولكس فاجن، فإن توفير ما يكفي من البطاريات اللازمة لإنتاج السيارات الكهربائية سيصبح كابوساً حقيقياً لشركات السيارات.



مع ذلك فقد وضح أنتليتز قائلاً “نعتقد أنه يمكن تحقيق ذلك الهدف” وأضاف التحدي “الموضوع الأكثر تحديًا ليس تكثيف مصانع السيارات، ولكن تكثيف سلسلة توريد البطاريات”. وللتوضيح فإن سلسلة التوريد هذه تعتمد على توافر المكونات الأساسية مثل الليثيوم والنيكل والمنغنيز والكوبالت التي تدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية الحديثة، ولكن سعر هذه المعادن ارتفع بالفعل بسبب نقص العرض ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءاً مع بدء شركات السيارات بطرح كميات ضخمة من السيارات الكهربائية مع اقتراب موعد حظر سيارات الوقود.