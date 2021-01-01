أحدث سيارات شانجان بالسوق المصري..موديل 2022 من CS35 Plus..



شانجان شانجان

باعتبارها وكيلا لسيارات شانجان في مصر، تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو عدة سيارات من موديلات الشركة الصينية في السوق المحلي، لكن تعتبر أحدثهم موديل 2022 من سيارة CS35 Plus الذي ينتمي لفئة مركبات SUV، حيث يقدمه الوكيل محليا بثلاثة فئات مختلفة في التجهيزات وبمحرك واحد فقط مكون من 4 أسطوانات، وهو بسعة 1400 سي سي وبقوة 160 حصان وعزم 260 نيوتن متر.



وتشمل التجهيزات التي يتم تقديمها مع مختلف فئات هذا الموديل الآتي:



- 6 وسائد هوائية.

قد يعجبك أيضا...

- نظام المكابح ABS.- نظام ثبات الكتروني ESP.- نظام مساعد للسائق عند صعود المرتفعات.- مكابح يد كهربائية.- مصابيح ضبابية خلفية.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- كاميرا خلفية أو كاميرات 360 درجة (حسب الفئة).- نظام لمراقبة النقطة العمياء للسائق من جهة اليمين فقط.- عجلة قيادة قابلة للتعديل.- مخرج كهرباء 12 فولت.- تكييف هواء يدوي أو أوتوماتيكي (حسب الفئة).- فتحات تكييف خلفية (حسب الفئة).- شاشة رقمية 7 أو 10 بوصة بديلة لعدادات السيارة (حسب الفئة).- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الطي.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 أو 18 بوصة (حسب الفئة).- شاشة 10 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.أما بالنسبة لأحدث أسعار رسمية معلنة من الوكيل لهذا الموديل فهي كالتالي- فئة أولى بسعر 414 ألف جنيه.- فئة ثانية بسعر 435 ألف جنيه.- فئة ثالثة بسعر 460 ألف جنيه.