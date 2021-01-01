بالفيديو: عرض تفصيلي لمميزات نموذج EQXX الكهربائي موديل 2030 من مرسيدس-EQ

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صورة الخبر: مرسيدس-EQ
مرسيدس-EQ

انتشر على عدد من مواقع السيارات مؤخرا فيديو أطلقته قناة Supercar Blondie المتخصصة في السيارات على يوتيوب، حيث شمل الفيديو استعراض لمميزات نموذج EQXX الكهربائي الجديد من مرسيدس-EQ، وهو نموذج أرادت الشركة من خلاله اظهار قدرات السيارات الكهربائية في المستقبل القريب وتحديدا خلال عام 2030، أي بعد 8 سنوات تقريبا من الأن.

جدير بالذكر أن هذا النموذج كشفت عنه الشركة الألمانية لأول مرة في في يناير هذا العام، وهو مزود ببطارية ذات قدرة هائلة تمكن هذا النموذج من قطع مسافة 1000 كيلومتر تقريبا بدون الحاجة لشحن بطارية السيارة.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا النموذج الكهربائي وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.

- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.

- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.

- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.
- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.

شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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