عبر تويتر.. تطلب "BMW" من سائقيها استخدام الإشارات الجانبية أثناء القيادة



BMW BMW

في دور توعوي واجتماعي مهم، قررت BMW في الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم إعلانًا مهمًا لملاكها وسائقيها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



جاء ذلك عندما قررت شركة صناعة السيارات الألمانية، والتي اشتهرت أيضًا بروح الدعابة، تذكير السائقين بـ استخدام "الإشارات الجانبية" عن طريق تدوينة بسيطة كتب فيها: "استخدم إشارات الانعطاف - Use your blinkers".



وعلى الرغم من أن استخدام إشارات الانعطاف يعتبر أمر أساسي وبديهي أثناء القيادة، إلا أن الصورة النمطية عن سائقي BMW أنهم لا يستخدمون إشارات الانعطاف.

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في الواقع، لم يغب حس الفكاهة عن ملاك ومحبي العلامة البافارية BMW، حيث تلقى المنشور 731 إعجابًا و 77 تغريدة مقتبسة و 172 إعادة تغريد.وعلى سبيل المثال، سأل أحد المغردين مازحًا: " هل سيارات BMW مجهزة بإشارات انعطاف، هل هي خيار قياسي؟" بينما غرد آخر : "لا نحتاج لذلك، نحن نقود BMW"هذه ليست المرة الأولى التي تحظى فيها BMW ببعض المرح في مواجهة الجمهور.. حيث تشتهر العلامة التجارية بمزاحها المرح مع منافستها "أودي"، التي تبادلت معها ملاحظات شائكة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى اللوحات الإعلانية في الماضي.وقد أوحت التغريدة بتخيل العلامات التجارية الأخرى إذا ما تمتعت بروح الدعابة أيضًا فهل ستخبر نيسان مثلًا سائقي "ألتيما" بأن يبطأوا من سرعتهم أثناء القيادة؟