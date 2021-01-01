عبر تويتر.. تطلب "BMW" من سائقيها استخدام الإشارات الجانبية أثناء القيادة

في دور توعوي واجتماعي مهم، قررت BMW في الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم إعلانًا مهمًا لملاكها وسائقيها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
جاء ذلك عندما قررت شركة صناعة السيارات الألمانية، والتي اشتهرت أيضًا بروح الدعابة، تذكير السائقين بـ استخدام "الإشارات الجانبية" عن طريق تدوينة بسيطة كتب فيها: "استخدم إشارات الانعطاف - Use your blinkers".
وعلى الرغم من أن استخدام إشارات الانعطاف يعتبر أمر أساسي وبديهي أثناء القيادة، إلا أن الصورة النمطية عن سائقي BMW أنهم لا يستخدمون إشارات الانعطاف.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!