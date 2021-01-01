تعرف على سيارة كيا سبورتاج 2023 الجديدة كليا في السعودية



كيا سبورتاج 2023 كيا سبورتاج 2023

المربع نت – وصلت كيا سبورتاج الجديدة كليا عند الوكيل الحصري في السعودية شركة كيا الجبر، وهنا نحاول أن نعرفكم على السيارة بالإجابة عن الأسئلة التالية:



1) من هي كيا سبورتاج؟



كيا سبورتاج في جيلها الرابع كانت من أنجح السيارات في الوطن العربي. أهم ما كان يميزها هي العملية والسلامة ووسائل الراحة. وليست للوطن العربي فقط، بل نجحت بشكل كبير في أوروبا، فكانت أكثر سيارة مبيعا في المملكة المتحدة لشهر يناير 2022، وما زالت من أكثر السيارات مبيعا.

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وصلت السيارة في جيلها الخامس الجديد كليا إلى الوكيل الحصري شركة كيا الجبر. وتوسعت بشكل كبير في التجهيزات التكنولوجية مع ترقية التصميم الخارجي، وتغيّر التصميم الداخلي بشكل كبير. وأصبحت سبورتاج 2023 ثاني سيارات كيا بعد EV6 تعتمد فلسفة التصميم الجديدة حسب الشركة.2) ما هو محرك سبورتاج 2023؟تتوفر كيا سبورتاج 2023 في السعودية بخيارين للمحرك بالوقت الحالي:محرك بنزين سعة 2.0 لتر ينتج قوة 159 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات موجه إلى نظام دفع أمامي أو رباعي يتميز بكفاءة استهلاك وقود 13.8 كم/لتر.محرك بنزين تيربو سعة 1.6 لتر ينتج قوة 180 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات مزدوج كلتش موجه إلى نظام دفع رباعي يتميز بكفاءة استهلاك وقود 14.7 و 16.1 كم/لتر على الترتيب مع نظام الدفع.3) ما هو سعر سيارة كيا سبورتاج؟تتوفر سبورتاج 2023 بسبعة فئات وهذه هي الأسعار الرسمية:LX 2.0L 2WD بسعر 96,023 ريال سعودي شامل الضريبةLX 2.0L 4WD بسعر 102,463 ريال سعودي شامل الضريبةLX 1.6T 4WD B1 بسعر 106,488 ريال سعودي شامل الضريبةLX 1.6T 4WD B2 بسعر 116,263 ريال سعودي شامل الضريبةEX 1.6T 4WD M1 بسعر135,123 ريال سعودي شامل الضريبةEX 1.6T 4WD M2 بسعر 151,223 ريال سعودي شامل الضريبةSX 1.6T 4WD بسعر 159,273 ريال سعودي شامل الضريبة4) هل تعد سبورتاج عالية التكنولوجيا؟في الفئة السادسة والسابعة بشكل خاص، زودت السيارة بالكثير من التكنولوجيا، ولعل أبرزها هي شاشة المعلومات والترفيه مقاس 12.3 بوصة الملتصقة بشاشة العدادات الرقمية بالكامل مقاس 12.3 بوصة.كما تجد أنظمة مساعدة سائق متقدمة بما فيها نظام تجنب التصادم الأمامي ونظام الحفاظ على المسار والتحذير من المنطقة العمياء ومساعد تتبع المسار ونظام تثبيت السرعة المتكيف، ومزايا Drive Wise.أضف إليها أن المواد الداخلية وجميع تفاصيل الداخلية إلى مقابض الأبواب وتجربة فتح الأبواب وغلقها نفسها تشعرك برقي السيارة.5) الحكم النهائي على سبورتاج؟سبورتاج 2023 أصبحت أكثر قوة وحسنت من كفاءة استهلاك الوقود بمحرك التيربو عن الجيل السابق.التصميم الخارجي كان دائما نقطة قوة لسيارات كيا، وسبورتاج 2023 ليست استثناء؛ فتتمتع بتصميم يمزج الجرأة والتقنية والرقي، بل ركزت الشركة على جعل التصميم مريحا للعين. وأبرز ما يظهر رقي التصميم الخارجي هي إضاءة المصابيح والتكنولوجيا المصاحبة لتشغيلها.تتمتع كيا سبورتاج 2023 بمساحة أرجل في الصف الثاني تبلغ 996 مم ومساحة صندوق أمتعة رائعة؛ كلتاهما رائدتين في فئتها بعد زيادة طول السيارة وقاعدة العجلات.وتتميز سبورتاج بقدرات سير على الطرق الوعرة مع نظام الدفع الرباعي مع وضعيات مخصصة وميزة القفل التفاضلي difflock.يمكننا القول أنه طالما أعجبك التصميم الخارجي، فنرى أن سبورتاج أبرز الخيارات لمن يريد سيارة عائلية تستوعب 5 ركاب، فهي عالية التكنولوجيا، ورحبة من الداخل، ويمكن أن تتكيف على الطرق غير الممهدة مع الدفع الرباعي.