سعر الذهب اليوم الجمعة 1 يوليو 2022 فى مصر

اسعار الذهب
شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، استقرارا، بعد حققت المعادن النفيسة كلها وعلى رأسها الذهب أمس خسائر شهرية بارزة، على الرغم من تحسن أدائها قليلا إثر إعلان أربع دول من مجموعة السبع.
ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشار والأكثر جودة بعد عيار 24، بينما عيار 14 الاقل جودة من كليهما.
سعر الذهب اليوم في مصر
سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 663 جنيها.
وسجل الذهب عيار 18 نحو 850 جنيها.
وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 992 جنيها.
بينما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1133جنيها.
أسعار سبائك الذهب اليوم
سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5665 جنيها.
وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11330جنيها.
و سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22660 جنيها.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7936 جنيها، ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.
مواصفات الذهب
ويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.
مؤشرات البورصة
تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.
تعاملات البورصة العالمية
تراجعت العقود الآجلة للذهب الخميس، حيث يواجه أسوأ ربع له منذ أوائل عام 2021، حيث تسبب الأداء الرائع للدولار في إبعاد المستثمرين.
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