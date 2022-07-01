سعر الذهب اليوم الجمعة 1 يوليو 2022 فى مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، استقرارا، بعد حققت المعادن النفيسة كلها وعلى رأسها الذهب أمس خسائر شهرية بارزة، على الرغم من تحسن أدائها قليلا إثر إعلان أربع دول من مجموعة السبع.



ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشار والأكثر جودة بعد عيار 24، بينما عيار 14 الاقل جودة من كليهما.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 663 جنيها.

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وسجل الذهب عيار 18 نحو 850 جنيها.وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 992 جنيها.بينما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1133جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5665 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11330جنيها.و سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22660 جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7936 جنيها، ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةتراجعت العقود الآجلة للذهب الخميس، حيث يواجه أسوأ ربع له منذ أوائل عام 2021، حيث تسبب الأداء الرائع للدولار في إبعاد المستثمرين.