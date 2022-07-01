« البنك المركزي المصري» يعلن ارتفاع حجم تجارة مصر السلعية إلى 63.1 مليار دولار

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أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم تجارة مصر غير البترولية "السلعية" خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022 بنحو 18 مليار دولار لتسجل نحو 63.1 مليار دولار، مقابل 45.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.



وأرجع التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري، الارتفاع إلى زيادة كل من المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 10.3 مليار دولار، وحصيلة الصادرات السلعية بنحو 7.8 مليار دولار.



وأوضح أن دول الاتحاد الأوروبي تعتبر الشريك الأول بما يمثل نحو 23.4% من إجمالي التجارة الخارجية لمصر، يليها الدول الآسيوية “غير العربية” بما نسبته 22.9%، ثم الدول العربية بما نسبته 18.1%.

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وذكر التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين "14 دولة تستحوذ على 60% من إجمالي حجم التبادل التجاري" ارتفع ليبلغ نحو 40 مليار دولار، مقارنة بنحو 28.8 مليار دولار.وأوضح أن حجم الصادرات المصرية إلى أهم الشركاء التجاريين ارتفع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليصل إلى 12.9 مليار دولار، مقابل 834.1 مليون دولار، كما ارتفع حجم الواردات المصرية ليبلغ 27.1 مليار دولار، مقارنة بـ 20.4 مليار دولار.وأشار إلى أن الصين الشعبية احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 5.6 مليار دولار، منها 5.1 مليار دولار واردات، و469 مليون دولار صادرات، تلتها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الامريكية بحجم تبادل تجاري بلغ 4.8 مليار دولار، منها 2.3 مليار دولار واردات، و2.4 مليار دولار صادرات مصرية.واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بحجم تبادل تجاري بلغ 4.2 مليار دولار، منها 3.3 مليار دولار واردات، و835.4 مليون دولار صادرات، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة من حيث أهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري 3.9 مليار دولار، منها 2.7 مليار دولار واردات، و1.1 مليار دولار صادرات.وجاءت تركيا في المرتبة الخامسة بحجم تبادل تجاري 3.2 مليار دولار، منها 1.8 مليار دولار واردات، و1.4 مليار دولار صادرات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع ألمانيا 2.8 مليار دولار، منها 1.9 مليار دولار واردات، و850.6 مليون دولار صادرات، تلتها الهند بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 2.5 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار واردات، و1.2 مليار دولار صادرات.واحتلت إيطاليا المرتبة الثامنة بحجم تبادل تجاري بلغ 2.4 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار واردات لمصر، و1.09 مليار دولار صادرات، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة نحو 2.3 مليار دولار منها 1.058 مليار دولار واردات و1.290 مليار دولار صادرات، فيما سجل حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا نحو 2.28 ملياردولار، منها 1.5 مليار دولار واردات، مقابل 786 مليون دولار صادرات.وجاءت فرنسا في المرتبة الـ11 بحجم تجارة بلغ 1.8 مليار دولار، منها 1.09 مليار دولار واردات و707.8 مليون دولار صادرات، تلتها روسيا. بحجم تجارة بلغ 1.6 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار واردات و117.2 مليون دولار صادرات، ثم بلجيكا بحجم تجارة بلغ 1.071 مليار دولار، منها 679.3 مليون دولار واردات، و222.1 مليون دولار صادرات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية نحو 1.071 مليار دولار منهم 679.3 مليون دولار واردات و392.3 مليون دولار صادرات.وبلغ حجم التبادل التجاري مع الدول الأخرى نحو 23 مليار دولار منها 15.2 مليار دولار واردات و7.7 مليار دولار صادرات.