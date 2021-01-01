أنواع خبز مصنوعة بمواد أخرى غير الدقيق..مش بس البطاطا..



أنواع خبز أنواع خبز

يعد الخبز واللفائف الخالية من الحشو، واحدة من أهم المكونات التي تضاف على مائدة الطعام في جميع الوجبات الغذائية، سواء وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، وقد يعتقد الكثير من الأشخاص إن الخبز يصنع فقط من القمح، ولكن الذى لا يعلم البعض أن هناك أنواع أخرى من الخبز تدخل في مكونات غير القمح، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لموقع "gluten-free" كما يلي:







خبز البطاطا:



تحضر خبز البطاطا من البطاطا المسلوقة والمهروسة والخميرة ومكعب زبدة وحليب والبيض، وتستخدم عادة ملعقتين من الدقيق لجعل القوام متماسك بعض الشيء، وهذه الطريقة استخدمت لتوفير الدقيق في بعض الدول واشتهر هذا الخبز في إيطاليا وإسبانيا.

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خبز الفول والبقول:يوجد خبز خالي من الدقيق ومصنوع من الفاصوليا أو البقول مثل (البازلاء والعدس وما إلى ذلك) ومرضيًا للكثير نظرًا لارتفاع نسبة البروتين، وهو يعتبر الخبز الأكثر شيوعاً في جنوب فرنسا وشمال إيطاليا.خبز العدس:وفي الهند يحضر خبز العدس من رقائق عدس المقرمشة والمعروفة باسم بابادوم، والتي قد تكون سادة أو المتبلة، والمخبوزة أو المقلية، وبعضها نحيف والبعض الآخر أكثر سمكًا.خبز البطاطس:ونوع آخر من الخبز الخالي من الدقيق مصنوع من البطاطس، وهو خبز معروف باسم" تشيلي"، و يُصنع في المناطق الجبلية في جنوب تشيلي، ومكون من البطاطس، والذرة والبيض والجبن ومسحوق الفلفل الحار، وقد يحتوي أيضًا على سجق حار، ويمكن تناوله كخبز إذا تُرك دون حشو.خبز الذرة:ربما تكون الذرة هي الحبوب الأكثر شهرة التي يتم تصنيعها في الخبز الخالي من الجلوتين، و نظرًا لأنه موطنه الأصلي في الأمريكتين، فهو شائع جدًا في جميع أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، وأنواعه مثل: الخبز المسطح والخبز المطهو ??على البخار وخبز الذرة السريع والخبز المقلي وخبز الملعقة والخبز المخمر.خبز الأرز:يوجد خبز الأرز في العديد من الثقافات منذ قرون عديدة، حيث تستخدم الدول الآسيوية الأرز لعمل مجموعة متنوعة من خبز الأرز ويمكن أن يؤكل مقلي أو غير مقلي، ومعروف باسم هذا النوع من الخبز الطازج المسمى B?nh uot، في الأسواق في فيتنام.خبز الكوسة:وأما خبز الكوسة الشهير في دول أوروبا والذي يشبه الكيك ولكنه مالحاً، كما يحضر بنفس خطوات الكيك الإسفنجية ولكن يوضع نصف مقادير الدقيق عبارة عن كوسة مبشورة، ويقدم في الحفلات أو في وجبة الإفطار.