«اعرفي أنواعه عشان ميضحكش عليكي»..أفضل قطعة لحم لعمل الستيك..

مع دخول عيد الأضحى تكثر الولائم بسبب الأضُحيات التي يقطع لحمها ويوزع على الفقراء والمساكين، أما بالنسبة للطبقة الغنية والمتوسطة يكثر البحث عن أفضل قطعة لحم لعمل الستيك، وليس ضروريا أن تكون وجبة أساسية لكنها مفضلة لدى الكثير لذلك يقدم مطبخ «هن» في التقرير التالي أفضل قطعة لحم لعمل الستيك.
أفضل قطعة لحم لعمل الستيك
العثور على أفضل قطعة لحم لعمل الستيك هو أكثر ما يشغل اهتمام محترفي الطبخ حول العالم، حيث تم التوصل إلى أن تلك القطع تكون موجودة أسفل ظهر البقرة، بعيدًا عما يسميه الجزارون «الحافر والقرن»، غالبا ما تحصل الجروح القريبة من الساقين والكتفين على الكثير من التمارين لأنها تساعد في دعم حركات البقرة، مما يجهد العضلات وينتج عنه قطع أقوى من لحم البقر لهذا السبب يجب طهي لحم الصدر ولحم البقر ببطء للمساعدة في تليين تلك الأنسجة الضامة، والقطع الأفضل على الإطلاق هي ريب آي، وشريط، ولحم المتن، وعظم على شكل حرف T بنفس الجهد، لذا فهي أكثر رقة ومثالية لعشاء شريحة لحم، وفقا لموقع food network.
أشهر قطع لحم لعمل الستيك
تتنوع قطع اللحم حول العالم وبعد معرفة أن أفضل قطعة لحمة لعمل الستيك يمكن الحصول عليها من الأبقار يمكن تصنيفها كالآتي:
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