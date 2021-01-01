«اعرفي أنواعه عشان ميضحكش عليكي»..أفضل قطعة لحم لعمل الستيك..



.أفضل قطعة لحم لعمل الستيك.. .أفضل قطعة لحم لعمل الستيك..

مع دخول عيد الأضحى تكثر الولائم بسبب الأضُحيات التي يقطع لحمها ويوزع على الفقراء والمساكين، أما بالنسبة للطبقة الغنية والمتوسطة يكثر البحث عن أفضل قطعة لحم لعمل الستيك، وليس ضروريا أن تكون وجبة أساسية لكنها مفضلة لدى الكثير لذلك يقدم مطبخ «هن» في التقرير التالي أفضل قطعة لحم لعمل الستيك.



أفضل قطعة لحم لعمل الستيك

العثور على أفضل قطعة لحم لعمل الستيك هو أكثر ما يشغل اهتمام محترفي الطبخ حول العالم، حيث تم التوصل إلى أن تلك القطع تكون موجودة أسفل ظهر البقرة، بعيدًا عما يسميه الجزارون «الحافر والقرن»، غالبا ما تحصل الجروح القريبة من الساقين والكتفين على الكثير من التمارين لأنها تساعد في دعم حركات البقرة، مما يجهد العضلات وينتج عنه قطع أقوى من لحم البقر لهذا السبب يجب طهي لحم الصدر ولحم البقر ببطء للمساعدة في تليين تلك الأنسجة الضامة، والقطع الأفضل على الإطلاق هي ريب آي، وشريط، ولحم المتن، وعظم على شكل حرف T بنفس الجهد، لذا فهي أكثر رقة ومثالية لعشاء شريحة لحم، وفقا لموقع food network.



أشهر قطع لحم لعمل الستيك

تتنوع قطع اللحم حول العالم وبعد معرفة أن أفضل قطعة لحمة لعمل الستيك يمكن الحصول عليها من الأبقار يمكن تصنيفها كالآتي:

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ريب آيRibeye عبارة عن قطعة لحم دائرية كبيرة مع رخام ممتاز في جميع الأنحاء أو قطع دهون بيضاء بسيطة ، وهي اذهب افضل قطعة لحم لعمل الستيك وهي الكلاسيكية لمحبي شرائح اللحم، وذلك بسبب طعمها اللذيذ وتباع بدون عظام بداخلها.ستريب ستيكقطعة ستريب ستيك، هي واحده ضمن أفضل قطع اللحم لعمل الستيك، ويطلق عليها أحيانًا أسم نيويورك ستريب، وهي عبارة عن قطعة مستطيلة الشكل خالية من العظم تشتهر بطعمها الغني، وهي أقل رقة قليلاً من ريب أي، لكنها لا تزال مفضلة بسبب رقتها وطعمها اللافت للأنظار.العظام Tأخيرًا، شريحة لحم T-bone، وهي شريحة ستيك وشريحة، مقسومة على عظم على شكل حرف T، وكل ذلك في شريحة لحم واحدة، T-bone هي شريحة لحم للجمهور، غالبًا لأنها قطعة كبيرة جدًا، وتقدم للجمهور.أفضل شرائح ستيك للشويبعد معرفة أفضل قطعة لحم لعمل الستيك يمكن معرفة افضل قطعة ستيك للشوي، ذلك لأن قطع الستيك تختلف من حيث درجات الحرارة المستخدمة لطهيها، ومفتاح شوي شرائح اللحم هو ضمان إمكانية طهيها بسرعة على حرارة عالية دون أن تجف، على سبيل المثال Ribeye و Strip عبارة عن قطع أكثر سمكًا بقليل لذلك تلك القطع قادرة على الحصول على فحم داكن من الحرارة مع الحفاظ على مركز وردي متوسط ??الندرة، ستضفي الشواية طعم لذيذ على أي قطعة من شرائح اللحم ، لكن ريب آي وشريحة اللحم قد تكون أفضل نقطة انطلاق للمبتدئين.