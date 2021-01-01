هذا النوع يسبب رائحة الفم الكريهة..ماذا يقول اللسان عن صحتك؟



رائحة الفم الكريهة رائحة الفم الكريهة

يمكن أن يكشف مظهر اللسان عن الكثير عن صحتك، فعلى سبيل المثال يمكن أن يشير لون اللسان وملمسه ورطوبته إلى فقر الدم والجفاف ومشاكل الكلى.



إذن.. كيف يبدو اللسان السليم؟.. يجب أن يكون اللسان الصحي وردي اللون، ورطبًا قليلًا وناعمًا بدون نتوءات أو بقع، ويجب أيضًا أن يكون اللسان ذو طبقات مع براعم التذوق المرئية التي تكشف عن أحاسيس التذوق الخمسة - الحلو والمر والمالح والحامض واللذيذ.



ويعكس اللسان السليم ذو اللون الوردي، صحة أعضاء الجسم الداخلية والدورة الدموية، بينما اللسان الشاحب قد يشير إلى أن دمك يفتقر إلى الهيموجلوبين، خاصة إذا كان اللسان شديد النعومة، وقد تشعر أيضًا بالتعب والخمول، وهنا تأكد من تناول الأطعمة الغنية بالحديد.

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أما اللسان الأحمر الفاتح فيشير إلى أن اللسان ملتهب، ويحدث هذا غالبًا بسبب نقص التغذية في الحديد وفيتامينات ب، كما أنه قد يشير أيضًا إلى الحرارة الزائدة في كل من اللسان وبعض الأعضاء.واللسان الأورجواني يمكن أن يتحدث عن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وضعف الدورة الدموية مما يؤدي إلى ركود الدم في اللسان، وغالبًا ما يكون هذا نتيجة نمط الحياة والنظام الغذائي والأدوية، ويمكن أن يكون الزنجبيل والثوم مفيدًا.بينما الملمس فيجب أن يكون اللسان الصحي أملس المظهر ورطبًا قليلًا وبراعم التذوق المرئية، وهنا يجب الانتباه إلى أن ظهور بقع حمراء على اللسان وهذه البقع ناتجة عن تمزق الأوردة والشعيرات الدموية في اللسان.فقط جرب تناول بيوفلافونويدس، والذي يمكن العثور عليه في فيتامين سي؛ حيث يمكن أن تساعد في تقوية الشعيرات الدموية.في حين أن تورم اللسان يكون غالبًا نتيجة الحساسية أو الأدوية أو العدوى، ويمكن أن يؤثر التورم على المنطقة المرئية، ولكن أيضًا في الجزء الخلفي من اللسان أو الفم أو اللثة، وقد يكون أيضًا بسبب نقص فيتامين ب 12.وما بين هذا وذاك هناك اللسان الأصفر وغالبًا ما يكون اللسان أو الغلاف الأصفر ناتجًا عن عدوى بكتيرية أو فطرية، ثم يأتي اللسان الفروي ويمثل الطلاء السميك عدوى في اللسان أو القلاع الفموي أو الجفاف، وهذا يمكن أن يضعف التذوق ويسبب رائحة الفم الكريهة.