أسعار الخضروات في سوق العبور الأربعاء 1يوليو



أسعار الخضروات أسعار الخضروات

انخفضت أسعار الخضروات انخفاضاً ملحوظاً في سوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة 1 يوليو 2022 ، ويضاف إلى السعر المعلن من 5 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.



وتنشر « بوابة أخبار اليوم » أسعار الخضروات



حيث سجل سعر الطماطم ما بين 1.5 إلى 1.7 جنيهات للكيلو.

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و البطاطس ما بين 2 إلى 3.5 جنيهات.البصل ما بين 1 إلى 2 جنيهات.الكوسة ما بين 4 إلى 7 جنيهات.وتراوح سعر الجزر ما بين 2.5 إلى 3.5 للكيلو .الفاصوليا ما بين 5 الى 7 جنيهات.الباذنجان الرومي ما بين 1.5 إلى 2.5 جنيهات.الباذنجان البلدي ما بين 1.5 الي 3.25 جنيهات.الباذنجان الابيض من 1.5 الى 3.25 جنيهاالفلفل الرومي البلدي ما بين 3 إلى 4.5 جنيهات.الفلفل الحامي البلدي ما بين 3 إلى 4 جنيهات.كما سجل سعر كيلو البامية 16 إلى 20 جنيهاالملوخية ما بين 2 إلى 4 جنيهات.الخيار البلدي ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيهات .وسجل خيار الصوب ما بين 3 إلى 5.5 جنيهاتالليمون البلدي ما بين 7 إلى 17 جنيهات.وقلقاس ما بين 3 إلى 6 جنيهات للكيلو .وسعر كيلو الثوم ما بين 7 إلى 11 جنيهات .ومن جانبه قال المهندس محمود فوزي عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية أن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل لأنه العامل الأساسي للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.لذا قررت الدولة توفير كل الإمكانيات لتخفيف الأعباء عنه من خلال تقديم القروض الميسرة لهم، للتوسع في إنشاء الصوب الزراعية كما تم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد لتجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية