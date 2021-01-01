لا تصالح .. أسرة نيرة أشرف ترفض دية 5 ملايين جنيه

أعلنت هدير شقيقة نيرة أشرف عبد القادر ضحية حادث المنصورة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، عن رفض الأسرة بالكامل التصالح واستمرارها في القصاص القانوني عقب ورود رسائل وصلت من اكاونت عبر موقع التواصل الاجتماعي فس بوك الي والدتها الحاجه "ثناء طراز" تتضمن رسائل تحتوي على عرض مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه قابل للزيادة إلى 6 أو 7 مليون جنيه وسيتم جمع هذا المبلغ كنظير فك رقبة للاعفاء عن محمد عادل المتهم بقتل المجني عليها.
وتابعت شقيقة عروس الجنة بقولها "أدله تثبت اننا لا نقبل تعويض عن دم اختنا لان كل نقطة دم نزلت منها لا تسوى ملء الأرض ذهب، القصاص هذا مطلبنا والتنفيذ بأسرع وقت ان شاء الله".
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