لا تصالح .. أسرة نيرة أشرف ترفض دية 5 ملايين جنيه



نيرة أشرف نيرة أشرف

أعلنت هدير شقيقة نيرة أشرف عبد القادر ضحية حادث المنصورة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، عن رفض الأسرة بالكامل التصالح واستمرارها في القصاص القانوني عقب ورود رسائل وصلت من اكاونت عبر موقع التواصل الاجتماعي فس بوك الي والدتها الحاجه "ثناء طراز" تتضمن رسائل تحتوي على عرض مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه قابل للزيادة إلى 6 أو 7 مليون جنيه وسيتم جمع هذا المبلغ كنظير فك رقبة للاعفاء عن محمد عادل المتهم بقتل المجني عليها.



وتابعت شقيقة عروس الجنة بقولها "أدله تثبت اننا لا نقبل تعويض عن دم اختنا لان كل نقطة دم نزلت منها لا تسوى ملء الأرض ذهب، القصاص هذا مطلبنا والتنفيذ بأسرع وقت ان شاء الله".





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وقامت هدير شقيقة المجني عليها بنشر رسائل الاكونت عبر صفحتها الشخصية، واحتوت تلك الرسائل على عدد من العبارات التي تبرر دفع الدية لأهل نيرة طالبة جامعة المنصورة وهي "نيرة عند ربنا ومش هتستفاد حاجة لما المتهم يتعدم" كما تضمنت الرسائل عبارات أخرى " مفهاش حاجة كل الناس بتعمل كده دية على روح نيرة ، واهو يسيبوا البيت ويبعدوا عن الذكريات، ويجيبوا شقة في القاهرة، ولايزودوا المبلغ وتبقى دية مش قصاص.وكانت هدير أشرف شقيقة نيرة قامت بنشر بوست عبر صفحتها الخاصة بقيام اكونت فيس بوك بإرسال رسائل إلى الأسرة وعرض مبلغ مالي كبير ودية مقابل فك رقبة المتهم محمد عادل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية آداب المنصورة لاتهامه بقتل المجني عليها بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي وتحديد جلسة 6 /7 للتصديق على الحكم.