فيديو .. شرطي بريطاني يعتدي على مراهقة بعنف شديد

وثق مقطع فيديو قصير لحظات تعدي ضابط بريطاني بالضرب المبرح على فتاة لم يتعد عمرها الـ 15 عاما، كما أنه ركلها بشدة ببطنها في أحد شوارع مقاطعة نورفك، شرق بريطانيا.
بدأت الواقعة التي وقعت خارج مطعم City of Spice الهندي، بمحاولة الضابط القبض على الفتاة بعنف حيث ظلت تصرخ وتصرخ، ثم قام الشرطي بدحرجتها على الأرض حتي أتت شرطية زميلة له وساعدته في القبض عليها.
وقال الشخص الذي قام بتصوير الواقعة، ويدعي: ديكستر حنا، 41 عاما، إن الضابط لم يطرح أي أسئلة قبل ركل المراهقة، كما يمكن سماع المصور في الفيديو وهو يوضح للضابط: «قد تكسر رقبتها إذا واصلت فعل ذلك».
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