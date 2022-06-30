فيديو .. شرطي بريطاني يعتدي على مراهقة بعنف شديد

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صورة الخبر: شرطي بريطاني
شرطي بريطاني


وثق مقطع فيديو قصير لحظات تعدي ضابط بريطاني بالضرب المبرح على فتاة لم يتعد عمرها الـ 15 عاما، كما أنه ركلها بشدة ببطنها في أحد شوارع مقاطعة نورفك، شرق بريطانيا.

بدأت الواقعة التي وقعت خارج مطعم City of Spice الهندي، بمحاولة الضابط القبض على الفتاة بعنف حيث ظلت تصرخ وتصرخ، ثم قام الشرطي بدحرجتها على الأرض حتي أتت شرطية زميلة له وساعدته في القبض عليها.

وقال الشخص الذي قام بتصوير الواقعة، ويدعي: ديكستر حنا، 41 عاما، إن الضابط لم يطرح أي أسئلة قبل ركل المراهقة، كما يمكن سماع المصور في الفيديو وهو يوضح للضابط: «قد تكسر رقبتها إذا واصلت فعل ذلك».

ونجا ضابط الشرطة البريطاني من الإقالة من سلطات مقاطعته البريطانية بعد سلوكه المسيء والعنيف ضد الفتاة الصغيرة، حيث اكتفت السلطات بإصدار تحذير مكتوب ضده في الحادث المثير.

وعلق متحدث باسم شرطة نورفولك على سلوك الضابط، قائلا: «بعد التحقيق الذي أجرته إدارة المعايير المهنية لدينا، تلقى الضابط المعني تحذيرا كتابيا نهائيا لسوء السلوك».

https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2022/06/30/1616892748780909480/640x360_MP4_1616892748780909480.mp4

المصدر: elbalad

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