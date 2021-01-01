7 حيل تساعد على تجديد الحياة الزوجية



تجديد الحياة الزوجية تجديد الحياة الزوجية



قد يشعر الزوجان بعد فترة من الزواج بالملل والتوتر الناتج عن الروتين اليومى، الذى يتسبب في إثار الكثير من المشاكل التي تتسبب في توتر العلاقة، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض بعض الحيل التي تساعد على تجديد الحياة الزوجية، وفقاً للنصائح التي أشارت إليها خبيرة العلاقات الأسرية ريهام عبد الرحمن.







حيل تساعد على تجديد الحياة الزوجية

السفر واستعادة الذكريات:

يعد السفر والقيام برحلات رومانسية وخاصة الأماكن التي تحمل ذكرى خاصة لدى كل من الطرفين، مع ممارسة أنشطة ترفيهية، تساعد في التخلص من الجمود والتوتر، مما يساعد على تجديد الحياة الزوجية.

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ممارسة هوايات مفضلة:يفضل أن يتشارك الزوجان في ممارسة الهوايات المشتركة بينهما، مثل قراءة الكتب، أو ممارسة بعض الهوايات الفنية مثل الرسم والعزف على الآلات الموسيقية.ممارسة بعض الألعاب:الحياة الزوجية مليئة بالضغوط والأزمات التي تتسبب التوتر وللتخلص من هذه المشكلة، لابد من ممارسة بعض الألعاب الترفيهية التي تساعد في التخلص من الشعور بالملل والتوتر، مثل ممارسة ألعاب قديمة تساعد على استعادة ذكريات الطفولة أو مشاركة أفراد الأسرة في الألعاب الجماعية مما يساعد في الشعور بالألفة والتفاؤل .عشاء رومانسي:المرأة تعشق الرجل الذي يهتم بها ويقدم لها مشاعر الود والتقدير ويتذكر أدق تفاصيل ذكريات بداية تعارفهم وبالتالي يفضل أن يبادر الزوج ويحضر عشاء رومانسى للزوجة وسط أضواء الشموع مما يساعد على إرسال رسالة إيجابية للزوجة تدعم العلاقة وتبث فيها طاقة الأمل والأمان والرغبة في الاستمرار معاً.ممارسة الرياضة:تعد ممارسة الرياضة من الهوايات الهامة والضرورية للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية بين الزوجين، وبالتالي ممارسة نشاط مشترك يقرب من المسافة بين الزوجين ويصنع ذكريات طريفة من الممكن تذكرها والضحك عليها ونشر السعادة.الذهاب للأوبرا:الاستماع إلى الفن الراقي يجدد أواصر الحياة الزوجية ويدعم طاقة الحب والأمان بين أفرادها، فالذهاب للأوبرا والاستماع لموسيقى الزمن الجميل يزيد من الترابط النفسي ويكسر الملل والروتين بين الزوجين.التخلص من الفوضى:عدم إدارة الوقت وترك الخلافات الزوجية والمشكلات تتراكم دون وجود حل يرضي الطرفين يزيد من الملل والجمود وإنعدام طاقة الحب والأمن بينهما، وبالتالي يجب على الزوجين أن يتحكما في مشاكلهما ويبحثان عن حلول لها.