عشان تفضل شباب على طول .. وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد الجبهة



للتخلص من تجاعيد الجبهة للتخلص من تجاعيد الجبهة

تظهر تجاعيد الجبهة لأسباب مختلفة منها عوامل وراثية والإجهاد وسوء التغذية وعدم اتباع روتين منتظم للعناية بالبشرة وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، ومع التقدم فلا العمر وانخفاض إنتاج الكولاجين الذى يؤدى إلى ترهل الجلد، ما يتسبب للمرأة فى الشعور بالإحراج، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض فى التقرير، وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد الجبهة، وفقاً لما ذكره موقع stylecraze.







وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد الجبهة



زيت جوز الهند للتخلص من تجاعيد الجبهة

يساعد زيت جوز الهند على ترطيب البشرة وتقليل ظهور التجاعيد وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة، ولهذا ينصح بتحضير ملعقة صغيرة زيت جوز الهند البكر، وتدليك الجبهة بالزيت لعدة دقائق، وتركها بين عشية وضحاها، ثم غسل الجبهة بالماء.

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زيت الخروع للتخلص من تجاعيد الجبهةيحتوى زيت الخروع على حمض الريسينوليك الذى يساعد على ترطيب البشرة، ومضادات الأكسدة والتى تساعد أيضاً على التخلص من تجاعيد الجبهة، وذلك من خلال تحضير ملعقة صغيرة من زيت الخروع، ثم تدليك الجبهة بها، وتركها بين عشية وضحاها، مع تكرار الوصفة مرة واحدة يومياً.فواكه حمضيات للتخلص من تجاعيد الجبهةتحتوى الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون على فيتامينات C و E التى تحافظ على صحة الجلد وتخلص من التجاعيد من خلال تحضير ملعقة صغيرة عصير ليمون و3 ملاعق صغيرة من الماء وكرات قطن، ثم خلط المكونات معاً، وغمس الكرة القطنية فى الخليط ووضعها على الجبهة وتركها حتى تجف، ثم غسل الوجه بالماء.جل الصبار للتخلص من تجاعيد الجبهةيحتوى كل من الصبار وبياض البيض على نسبة عالية من فيتامين هـ، وحمض الماليك الذى يساعد على تقليل الخطوط الدقيقة من خلال تحضير ملعقتان كبيرتان من جل الصبار وبياض بيضة ثم خلط المكونات معاً ووضعها على الجبهة وتركها لمدة تتراوح مابين 10 إلى 15 دقيقة، ثم غسل الجبهة بالماء الفاتر.