للمرأة .. إزاى تختارى كريم أساس مناسب لنوع بشرتك؟



إزاى تختارى كريم أساس إزاى تختارى كريم أساس



يعتبر كريم الأساس من أهم أدوات التجميل التي لا غنى عنها لأي فتاة، حيث تساعد على إخفاء العيوب الموجودة في البشرة، وتساعدها في الحصول على بشرة نقية، ولتحقيق ذلك يجب اختيار كريم الأساس المناسب للون البشرة واتباع بعض المعايير عند الاختيار والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " stylecraze" كما يلي:







إزاى تختارى كريم أساس مناسب لبشرتك؟

‌افهمي احتياجات بشرتك حسب نوعها

ربما تكون هذه هي الخطوة الأكثر أهمية لمساعدتك فى اختيار تركيبة كريم أساس مثالية، يجب أن تفهمي احتياجات بشرتك لاختيار تركيبة مناسبة.

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البشرة الدهنية:إذا كانت بشرتك دهنية، يفضل استخدام كريم أساس بودرة أو سائل خالي من الزيوت، مما يساعد في الحصول على إطلالة ناعمة غير لامعة.البشرة الجافة:أما إذا كانت بشرتك جافة، يفضل اختيار كريم أساس بودرة مرطب أو سائل أو كريم أساس له قوام كريمي ليوفر الرطوبة للبشرة .البشرة المختلطة:وإذا كانت بشرتك دهنية في مكان ما وجافة في أماكن أخرى أي بشرة مختلطة يفضل تجنب استخدام كريم أساس مصنوع ليكون مرطبًا أو غنيًا بالزيت.البشرة الحساسة:وإذا كانت بشرتك حساسة فمن الأفضل تجنب بعض المكونات التي يمكن أن تهيج البشرة مثل الكحول والعطور.‌تطابق اللون مع لون البشرةأفضل الأماكن لاختبار ما إذا كان كريم الأساس مناسب للبشرة من عدمه هى الرقبة أو خط الفك، وعندما تكونين في شك في اختيارك لنوع الكريم، يفضل اختيار أكثر منطقة داكنة في البشرة، واختبار كريم الأساس بها، للتأكد من النوع الذى تنوين شراءه.