للتخلص من تراكم السوائل بالجسم تناول هذه المشروبات

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للتخلص من تراكم السوائل بالجسم


تزداد فرص الإصابة بتورم في الجسم وخاصة بالقدمين واليدين، والسبب تناول بعض السوائل التي تزيد من فرص الإصابة بهذا الأمر، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم السوائل التي تحد من الإصابة بالتورم، وزيادة احتباس السوائل داخل الجسم، وذلك وفقا لموقع "webmed".

-القهوة، تعد من أحد مدرات البول، والسبب أنها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، وبالتالي عند تناولك لها فأنت تساعد بشكل كبير في زيادة التبول، ولكن يجب عليك عدم الإفراط فى تناولك لها.

- منقوع البقدونس، يعد من المشروبات التي تساهم بشكل كبير في إدرار البول، تقليل فرص الإصابة بتراكم السوائل بالجسم وتعرض الجسم للتورم، ولذا عليك غليان البقدونس بالماء، ثم تناوله يوميا للحد من احتباس السوائل بالجسم.

-الكركديه، يعد من الأعشاب التي تساهم بشكل كبير في إدرار البول، والحد من احتباس السوائل داخل الجسم، كما أن هذا المشروب يعد من الحيل الجيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

-مشروب الكراوية، يحد من الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، بالتالي يحد من الإصابة بالغثيان، وأيض يعد من المشروبات الرائعة لإدرار البول.

المصدر: موقع "webmed"

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