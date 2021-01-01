اختبارات قدرات كلية إعلام والأوراق المطلوبة .. اعرف إزاي تنجح



كلية إعلام كلية إعلام



وافق المجلس الأعلى للجامعات على إجراء اختبارات القدرات 2022 وذلك لجميع الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز الطالب اختبارات القدرات ومن بينها اختبارات قدرات كلية إعلام ، وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، مؤكدا أنه بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير، حيث يتم أيضا مراعاة إلغاء كليات السياحة والفنادق من قوائم الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.



وأوضحت الوزارة العام الماضي أماكن أداء الاختبارات بالنسبة اختبارات قدرات كلية إعلام وتؤدي الاختبارات كالأتي :



- المحافظات أماكن أداء اختبارات قدرات كلية إعلام :

قد يعجبك أيضا...

القاهرة – الجيزة - الإسكندرية – مطروح – الفيوم - القليوبية "غرب شبرا الخيمة - شبين القناطر - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية - شرق شبرا الخيمة - العبور - الخصوص".- كلية الإعلام جامعة القاهرةالسويس– بورسعيد- دمياط – شمال سيناء-جنوب سيناء – الإسماعيلية.- كلية الإعلام جامعة السويسالمنيا- بني سويف- أسيوط.كلية الإعلام جامعة بني سويفالوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان.- كلية الإعلام جامعة جنوب الواديالقليوبية[بنها - كفر شكر- طوخ – قها]- الشرقية- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- كفر الشيخ.كلية الإعلام جامعة المنوفية .الأوراق المطلوبة عند أداء اختبارات قدرات كلية إعلام وهى :- رقم جلوس الطالب فى الثانوية العامة وصورة منه- عدد (1) صورة شخصية- إيصال الدفع الدال على السداد- الاستمارة الخاصة بموقع التنسيق بعد التأكد من حفظها .- خطوات التسجيل اختبارات قدرات كلية إعلام :1- للتسجيل ب “ اختبارات قدرات كلية إعلام ” يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعالية ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.2- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات قدرات كلية إعلام وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.اختبارات قدرات كلية إعلام3- تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية").وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.4- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.5- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل ب “ اختبارات قدرات كلية إعلام ” يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.