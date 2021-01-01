جامعة حلوان : نعمل علي لتعميم الاختبارات الإلكترونية



جامعة حلوان جامعة حلوان



صرح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب لصد البلد إلى أنه يجري الآن بالجامعة تجهيز البنية التحتية المعلوماتية، لنشر الاختبارات الإلكترونية بكافة الكليات و أنه قد تم البدء بكليات القطاع الطبي، و قد تم تطبيق منظومة الاختبارات الالكترونية بكلية الاداب هذا العام لاول مرة وجار التعميم في باقي الكليات في كل الجامعة .







وأشار نائب رئيس جامعة حلوان إلى توفير الجامعة برمجيات لتطبيق الاختبارات الإلكترونية، ونشر ثقافة الامتحانات الإلكترونية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لمواكبة التحول الرقمي و سعيا و راء التطور و تنمية المنظومة التعليمية و مواكبة العصر .

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وقد عقدت الجامعة لأول مرة هذا العام بالفصل الدراسي الثاني الاختبارات الالكترونية بكلية الآداب جامعة حلوان لطلاب عدد من الأقسام المختلفة، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، الدكتورة رشا صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ويشرف علي عقد الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان الدكتورة سامية جامع مدير مركز الاختبارات الإلكترونية.يذكر أن طلاب كلية الآداب يخوضون الاختبارات الإلكترونية في مواد مناهج وطرق البحث العلمي لطلاب الفرقة الثانية مكتبات، بينما يجري طلاب قسم علم الاجتماع شعبة الأنثروبولوجى الفرقة الرابعة الاختبارات الإلكترونية في مادة أرشيف الفلكلور، كذلك تعقد اختبارات إلكترونية لطلاب الفرقة الأولى مكتبات في مادة مقدمة في الحاسب الآلى. وكان طلاب الفرقة الرابعة بقسم اللغة العربية قد أجروا امتحان منتصف الفصل الدراسى الثانى بمبنى الاختبارات الإلكترونية.