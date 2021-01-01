انتهاء امتحانات البكالوريوس كلية التجارة جامعة حلوان.. والنتائج في أقرب وقت

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صورة الخبر: كلية التجارة جامعة حلوان
كلية التجارة جامعة حلوان



تتابع كلية التجارة جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2022 وسط إجراءات احترازية من كورونا.

وأعلنت إدارة كلية التجارة وإدارة الأعمال بحلوان أنه بدأت الامتحانات 31 مايو، وتستعد الكلية لإنهاء الامتحانات بآخر يوم لها غدا الجمعة 1 يوليو 2022 .



وتابعت إدارة الكلية أن أعمال الكنترولات منتظمة منذ اليوم الأول للامتحانات للانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات للطلاب في أسرع وقت، منوهة إلي أنه سيتم إعلان النتائج إلكترونيا عبر موقع الجامعة.

جدير بالذكر أنه قد اختتمت فعاليات مناقشة مشروعات التخرج للدفعة رقم 23 لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي – جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، وأعلن أسامة إمام أن مناقشة مشروعات التخرج عقدت وسط جو يسوده الفرح والامتنان من الطلاب لتكاتف جميع الجهود من أساتذة الكلية والهيئة المعاونة للوصول إلى هذا اليوم.


وأشاد عميد الكلية بالمستوى المتميز للطلاب وأثنى على اختيارات مشروعات التخرج والتي تخدم المجتمع في مجالات عديدة.

وأفادت الدكتورة منال عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بأن الكلية قد ناقشت 153 مشروع على مدار يومين لعدد 550 طالب مقسمة على النحو التالي: (8 مشروعات لطلاب هندسة البرمجيات، 37 مشروع علوم الحاسب،57 مشروع نظم المعلومات، 1 مشروع تكنولوجيا المعلومات)، وأنه جارى الانتهاء من أعمال الكنترولات ومراجعة استيفاء شروط التخرج لإعلان النتائج في اقرب وقت.

المصدر: elbalad

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