عادات للتخلص من دهون البطن



دهون البطن دهون البطن

الدهون المخبأة في أعماق البطن دهون حشوية وتعد مشكلة صحية لم يتم الحديث عنها بشكل كافٍ، ولكنها تلتف حول أعضائنا ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل كبيرة مثل بعض أنواع السرطان والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2 والمزيد؛ حيث يعتبر التخلص من دهون البطن أمرا حيويا للصحة العامة.



وحسبما نشر موقع «eat this not that» الطبي المتخصص، تشرح ليزا ريتشاردز أخصائية التغذية «أظهرت الدراسات أن النساء والرجال الذين يعانون من دهون البطن لديهم مخاطر أكبر للإصابة بأمراض القلب.



وهذه الحقيقة صحيحة أيضًا بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم للفرد (BMI). حتى هؤلاء مع مؤشر كتلة الجسم الطبيعي ولكن مع وجود إطار احتياطي في القسم الأوسط لديهم خطر أكبر للإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب. قد يكون من الصعب فقدان هذا النوع من الدهون لأنه غالبًا ما يوجد في أعضاء البطن وحولها.

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وقد يكون من الصعب أيضًا استهداف هذه المنطقة في التمرين. وان أفضل نهج لتقليل دهون البطن لتحسين الصحة هو المشاركة في التمارين المعتدلة مع دمج نظام غذائي متوازن منخفض الدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة».ووفق الموقع، فان العادات اليومية التي يجب ان نمارسها من أجل التخلص والتقليل من دهون البطن تشمل ما يلي:1- إدارة مستويات التوتريقول الدكتور هيكتور بيريز كبير الجراحين في مجلة «السمنة» «عندما تكون متوترًا، فإن جسمك يفرز هرمونًا يسمى الكورتيزول. يمكن أن يؤدي هذا الهرمون إلى زيادة الوزن، خاصة في منطقة البطن. يمكن أن يتسبب الإجهاد أيضًا في جعل الطعام سيئًا».وتضيف ريتشاردز «يمكن أن يؤدي ارتفاع الكورتيزول والالتهاب الذي يسببه إلى العديد من المشكلات الصحية السلبية ويمكن أن تؤثر هذه المشكلات على تغذية الشخص. الطريقة الأساسية التي يتسبب فيها الالتهاب الناجم عن الكورتيزول في حدوث مشكلات غذائية في الجسم هي من خلال مشاكل الجهاز الهضمي. الكورتيزول يغمر الجسم والأمعاء إلى جانب الالتهاب، ويؤدي إلى ضعف الهضم وضعف امتصاص العناصر الغذائية، ما يؤدي إلى احتمال حدوث نقص في المغذيات وفقدان الشهية وعسر الهضم وتهيج أو التهاب بطانة الأمعاء. ويؤدي في النهاية لزيادة الوزن في البطن والانتفاخ وتمسك الجسم بالوزن».جدير بالذكر، يُعرف الكورتيزول بهرمون التوتر؛ ما يعني أنه يرتفع بسبب الإجهاد البدني أو العقلي.وفي حين أنه هرمون ضروري، فإنه عندما يرتفع يسبب مجموعة متنوعة من النتائج الصحية السلبية، بما في ذلك زيادة الوزن. وهناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها لخفض مستويات الكورتيزول لديك:- تحقيق التوازن في نظامك الغذائي- استبدل الأطعمة المصنعة والمحملة بالسكر بأطعمة نباتية كاملة (تعمل الأطعمة المصنعة والسكر المضاف على رفع مستويات الكورتيزول لديك كما تتسبب في نفس الوقت بزيادة الوزن من خلال السعرات الحرارية الفارغة).- تناول المكملات المقدمة من الرعاية الصحية الخاصة بك، ضع في اعتبارك إضافة مكمل B12 وفيتامين C إلى نظامك. هذان الفيتامينان يساعدان في استقلاب الكورتيزول الذي يخفض مستويات الكوليسترول في الدم.2 - احصل على نوم جيد لمدة 7-9 ساعات في الليلةتكشف تريستا بيست أن «العناصر الغذائية التي نتناولها بانتظام تلعب دورًا في عمليات الجسم الطبيعية أكثر مما ندركه، خاصة نوعية وكمية النوم. ما نستهلكه يمكن أن يعيق ويعزز النوم المريح ويعزز بالتالي زيادة الوزن؛ فالأطعمة التي تحتوي على الميلاتونين (المادة الكيميائية الطبيعية المسؤولة عن النوم السليم) يمكن أن تساعد في تحسين نوعية النوم، اللوز والجوز والموز كلها غنية بالميلاتونين وتقدم وجبات خفيفة ليلية ممتازة للمساعدة في تعزيز النوم المريح ليلاً. الأطعمة التي تمنع النوم الجيد والتي يمكن أن تسبب زيادة الوزن تكون غالبًا غنية بالكربوهيدرات المكررة. وتقلل الكربوهيدرات البسيطة من مادة السيروتونين في الدماغ (وهي المادة الكيميائية المسؤولة عن النوم). وعادة ما تكون هذه الأطعمة أطعمة جاهزة مثل المعجنات والبسكويت ورقائق البطاطا والمعكرونة، يجب تجنبها وخاصة في الوقت المتأخر من الليل».3 - تخفيض السعرات الحراريةيقول الدكتور شون بريوس رئيس مجلس إدارة شركة «The Perfect Workout» «عندما يفقد الأشخاص الوزن يتم تضمين الدهون الحشوية. لذلك، عادةً ما تكون أكثر الطرق فعالية لفقدان الوزن هي الطرق الفعالة لفقدان الدهون الحشوية. فالتغييرات الغذائية وتحديدًا تقليل إجمالي السعرات الحرارية، هي الطريقة الأكثر فعالية لفقدان الدهون الحشوية (والدهون بشكل عام). إذ يؤدي خفض السعرات الحرارية إلى تحلل الدهون؛ حيث يتم تكسير الأنسجة الدهنية في الجسم لتوليد الطاقة».4 - ممارسة التمارين الهوائية عالية الكثافةيؤكد الدكتور بريوس «يمكن للتمارين الهوائية عالية الكثافة أن تحفز زيادة التمثيل الغذائي لساعات بعد التمرين، ما يؤدي إلى فقدان كمية صغيرة من الدهون، بما في ذلك الدهون الحشوية».5 - نوع الجبن الذي تأكله يحدث فرقًاتقول الخبيرة الصحية الدكتورة سوزانا وونغ الطبيبة المرخصة في العلاج بتقويم العمود الفقري في «Twin Waves Wellness» «قم بتبديل الجبن إلى الجبن منخفض الدسم؛ فهذا يقلل الدهون المشبعة، والتي بدورها تبدأ في خفض مستويات الدهون الحشوية والكوليسترول».6 - زيادة الألياف الخاصة بكتوضح الدكتورة وونغ «إن وجود مستويات أعلى من الألياف يحسن بكتيريا الأمعاء والتي بدورها تساعدك على هضم طعامك بشكل أفضل. إذ تساعد الألياف المضافة على طرد الكوليسترول وتقليل الدهون الحشوية وإبقائك ممتلئًا، ما يجعلك أقل عرضة للوصول إلى الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة. لذا ركز على تناول المزيد من الأطعمة الكاملة وخاصة البطاطا والفواكه والخضروات. تساعد الألياف الموجودة في هذه الأطعمة الجهاز الهضمي على العمل بشكل أكثر فعالية وتبقيك ممتلئًا ما يساعد على تناول سعرات حرارية أقل وتقليل مستوى الدهون في البطن».7 - تجنب المحليات الصناعيةيوضح المدرب الشخصي المعتمد لدى «Crazy Athlete» بشنو بادا باز «قد تساعد المحليات الصناعية بعض الأشخاص على إنقاص الوزن ولكنها ليست فعالة للجميع. ويجب أن تعلم أيضًا أن العديد من الخبراء لا يزالون قلقين بشأن آثارها الجانبية وزيادة الوزن. في النهاية، من الأفضل تجنب كل المحليات قدر الإمكان، ولكن إذا لم تستطع فعل ذلك فيمكنك التفكير مؤقتًا في الانتقال إلى المحليات الصناعية من السكر. ولكن يجب أن يكون هدفك النهائي هو الانتقال إلى المحليات الطبيعية وتقليل المحليات في نهاية المطاف. لذا، بدلاً من ذلك يمكنك اختيار الأطعمة الحلوة بشكل طبيعي مثل الفواكه الكاملة لإشباع رغباتك مع الاستفادة من الأطعمة الكاملة».