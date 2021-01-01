هيئة الدواء المصرية تجيب .. هل هناك علاج للبهاق؟



البهاق البهاق





كشفت هيئة الدواء المصرية، حقيقة وجود علاء للبهاق، موضحة أن البهاق إذا كان شديدًا، يحتاح إلى العلاج بشكل عاجل.



وتابعت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": وعادة ما تكون البقع البيضاء الناتجة عن البهاق دائمة، على الرغم من توفر خيارات العلاج لتقليل ظهورها.

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وأضافت: إذا كانت البقع صغيرة نسبيًا، يمكن استخدام بعض الكريمات لتغطيتها، ويمكن أن يوصي الطبيب باستخدام كريمات الستيرويد على الجلد لاستعادة بعض الصبغة في حالة عدم انتشار المرض في أجزاء كبيرة من الجسم، لكن استخدامها على المدى الطويل يمكن أن يسبب علامات تمدد الجلد وترققه.وأوضحت: إذا لم تنجح كريمات الستيرويد؛ فيمكن أن يوصي الطبيب باستخدام علاجات أخرى (مثل العلاج بالضوء)، وعلى الرغم من أن العلاج قد يساعد في استعادة لون بشرتك، إلا أن التأثير لا يستمر عادةً، العلاج يمكن ألا يوقف انتشار الحالة.وأكدت هيئة الدواء، على ضرورة الاهتمام بحماية الجلد والعينين من الشمس، واستخدام كريمات لتجنب حدوث حروق الشمس.