تفاصيل مران الأهلي الأول تحت قيادة سواريش

قاد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للنادي الأهلي أول مران له مع الفريق الأول بعدما تولى مهمة تدريب القلعة الحمراء رسميًا خلفًا لبيتسو موسيماني.
وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم دون راحة استعدادًا لمواجهة فريق بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.
وحرص ريكاردو سواريش على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي اليوم، للتعرف عليهم والحديث عن أهمية المرحلة المقبلة.واجتمع سواريش وجهازه المعاون مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للتنسيق حول المرحلة
المقبلة.وقاد سواريش ومساعده بيدرو جيميرايش مخطط الأحمال، اللاعبين في مران بدني متنوع مع بداية فقرات المران الجماعي للفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.وخصص سواريش فقرة لتدريبات استلام وتسلم الكرة من الحركة، قبل أن يؤدي لاعبو الأهلي جانبًا من تدريبات الجري لرفع الأحمال البدنية.واكتفى لاعبو الفريق الذين شاركوا في لقاء سموحة أمس، بأداء تدريبات استشفائية في الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق.تدريبات
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