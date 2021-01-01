تفاصيل مران الأهلي الأول تحت قيادة سواريش



سواريش سواريش

قاد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للنادي الأهلي أول مران له مع الفريق الأول بعدما تولى مهمة تدريب القلعة الحمراء رسميًا خلفًا لبيتسو موسيماني.



وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم دون راحة استعدادًا لمواجهة فريق بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وحرص ريكاردو سواريش على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي اليوم، للتعرف عليهم والحديث عن أهمية المرحلة المقبلة.واجتمع سواريش وجهازه المعاون مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للتنسيق حول المرحلة



المقبلة.وقاد سواريش ومساعده بيدرو جيميرايش مخطط الأحمال، اللاعبين في مران بدني متنوع مع بداية فقرات المران الجماعي للفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.وخصص سواريش فقرة لتدريبات استلام وتسلم الكرة من الحركة، قبل أن يؤدي لاعبو الأهلي جانبًا من تدريبات الجري لرفع الأحمال البدنية.واكتفى لاعبو الفريق الذين شاركوا في لقاء سموحة أمس، بأداء تدريبات استشفائية في الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق.تدريبات

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ومن جانبه، قاد إدواردو لوبو مدرب حراس الأهلي الجديد، تدريبات بدنية وفنية متنوعة لحراس المرمى الخمسة وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.وقاد لوبو خماسي حراسة مرمى الفريق الأحمر في جانب من التدريبات على التصويب عن قرب والتحركات أمام المرمى.وبدأ حمد عبد القادر تدريبات الجري حول الملعب، حيث يخوض اللاعب مرحلة جديدة من برنامجه التأهيليللتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية، حيث أدى جانبًا من التدريبات التأهيلية في الجيم، ثم أعقبها بالجري حول الملعب.وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي إن اللاعب يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي وهناك تحسنواستجابة للتدريبات البدنية والعلاجية التي يؤديها، تمهيدًا للعودة للتدريبات الجماعية.تقسيمة قوية .وفي نفس السياق، اختتم ريكاردو سواريش مران الأهلي بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين الذين تم تقسيمهم إلى أكثر من فريق، وذلك ضمن فقرات المران الجماعي.وحرص سواريش على إجراء التقسيمة على مساحة صغيرة من أرضية الملعب، وشهدت حماسًا كبيرًا من اللاعبين، وذلك لتنفيذ الجمل الفنية والخططية التي حددها المدير الفني سواء في الشق الدفاعي أو الهجومي.