نصائح ضرورية .. ما هي العلاقة بين أمراض القلب والتوتر؟



أمراض القلب والتوتر أمراض القلب والتوتر



إذا كنت تشعر بالتوتر في كثير من الأحيان، ولم يكن لديك طرق جيدة للتعامل معه ، فقد يؤدى ذلك إلى أمراض القلب، أو ارتفاع ضغط الدم، أو ألم الصدر، أو عدم انتظام ضربات القلب، فالإجهاد بحد ذاته يمكن أن يكون مشكلة، لأنه يرفع ضغط الدم، وليس من الجيد أن يتعرض جسمك باستمرار لهرمونات التوتر، وتربط الدراسات أيضًا الإجهاد بالتغيرات في طريقة تجلط الدم، مما يزيد من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية ، حسبما نشر موقع webmd



والطريقة التي تتعامل بها مع التوتر مهمة أيضًا، وإذا كنت تستجيب لها بطرق غير صحية - مثل التدخين ، أو الإفراط في تناول الطعام، أو عدم ممارسة الرياضة - فهذا يجعل الأمور أسوأ، ومن ناحية أخرى، إذا كنت تمارس الرياضة ، وتواصلت مع الناس فإن ذلك يحدث فرقًا في عواطفك وفي جسدك،



ولمتابعة هذا النظام اتبع الآتي :

غيّر ما تستطيع لتقليل توترك.

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اقبل أن هناك بعض الأشياء التي لا يمكنك التحكم فيها.قبل أن توافق على القيام بشيء ما ، فكر فيما إذا كان بإمكانك فعل ذلك حقًا. لا بأس من قول "لا" للطلبات التي ستضيف المزيد من التوتر إلى حياتك.ابق على اتصال مع الأشخاص الذين تحبهم.اجعلها نقطة للاسترخاء كل يوم، يمكنك قراءة كتاب أو الاستماع إلى الموسيقى أو التأمل أو الصلاة أو ممارسة اليوجا أو التاي تشي أو كتابة يوميات أو التفكير في ما هو جيد في حياتك.كن فعالا عندما تمارس الرياضة ، ستحرق بعضًا من إجهادك وستكون مستعدًا بشكل أفضل للتعامل مع المشكلات.