نصائح ضرورية .. ما هي العلاقة بين أمراض القلب والتوتر؟

إذا كنت تشعر بالتوتر في كثير من الأحيان، ولم يكن لديك طرق جيدة للتعامل معه ، فقد يؤدى ذلك إلى أمراض القلب، أو ارتفاع ضغط الدم، أو ألم الصدر، أو عدم انتظام ضربات القلب، فالإجهاد بحد ذاته يمكن أن يكون مشكلة، لأنه يرفع ضغط الدم، وليس من الجيد أن يتعرض جسمك باستمرار لهرمونات التوتر، وتربط الدراسات أيضًا الإجهاد بالتغيرات في طريقة تجلط الدم، مما يزيد من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية ، حسبما نشر موقع webmd
والطريقة التي تتعامل بها مع التوتر مهمة أيضًا، وإذا كنت تستجيب لها بطرق غير صحية - مثل التدخين ، أو الإفراط في تناول الطعام، أو عدم ممارسة الرياضة - فهذا يجعل الأمور أسوأ، ومن ناحية أخرى، إذا كنت تمارس الرياضة ، وتواصلت مع الناس فإن ذلك يحدث فرقًا في عواطفك وفي جسدك،
ولمتابعة هذا النظام اتبع الآتي :
غيّر ما تستطيع لتقليل توترك.
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