خالد الجندي :العفو والصوم والصبر لا توضع فى موازين الصالحين



خالد الجندي خالد الجندي



قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية هناك حسنات سيرفض الله عز وجل أن توضع في ميزان عبده، على الرغم من كونها أعمالاً عظيمة ومن البر.



أعظم فريضة فرضها الله عز وجل على عباده

وقال خالد الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية دي ام سي: "الحسنات الثلاث هى العفو والصوم والصبر، لأن الله يقول (لن يجزيهم عليها غيري)، الصبر لا يمكن للملائكة أن تعرف حجمه وقيمته عند الله، أما العفو فمن يعفو أجره عند الله، وهي آية في كتاب الله، أما الصيام، فهو لله، الله قال "جزاؤه عندي"، الله يجزي به".



وتابع: "أعظم فريضة فرضها الله عز وجل على عباده هي فريضة الجهاد، حيث يخاطر الشخص بحياته، وأقولها، حبة الرمل الموجودة على بيادة العسكري الذي يقاتل على الحدود أثقل من جبل أحد عند الله يوم القيامة".

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