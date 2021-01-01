اتهام ميجان ماركل بالتنمر على موظفين لدى العائلة المالكة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › اتهام ميجان ماركل بالتنمر على موظفين لدى العائلة المالكة

صورة الخبر: ميجان ماركل
ميجان ماركل


أسفر تحقيق أُطلق في شأن تنمر مزعوم من دوقة ساسكس ميجان ماركل، تجاه موظفين لدى العائلة المالكة، عن تحسين في الإجراءات الداخلية، غير أن تفاصيله ستبقى سرية، على ما ذكر مصدر بارز في قصر باكنجهام.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، لم يُكشف عن أي تفاصيل في شأن التغييرات الحاصلة ضمن فريق العمل الملكي بهدف حماية خصوصية من شاركوا في التحقيق المستقل، وفق المصدر نفسه.

وكانت صحيفة «تايمز» كشفت في مارس 2021 عن اتهامات بالتنمر تطول زوجة الأمير هاري في الفترة التي كانت تسكن فيها قصر كينسينغتون في لندن، قبل أن يستقيل الثنائي من مهامهما الملكية، فيما اعتبر قصر باكنغهام أنّ هذه الاتهامات «مقلقة جداً».

وقال القصر إنّ «الموظفين المعنيين بالتنمر المزعوم من بينهم أولئك الذين توقفوا عن العمل لدى العائلة المالكة، سيُدعون للمشاركة في التحقيق لمعرفة ما إذا كانت أي دروس ستُستخلص»، مشدداً على أنه «لا يتسامح ولن يتساهل مع أي تنمر يُسجل في مكان العمل».

ونفت ميجان من جانبها هذه الاتهامات.

المصدر: صحيفة «تايمز»

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اتهام ميجان ماركل بالتنمر على موظفين لدى العائلة المالكة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
44702

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager