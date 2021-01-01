اتهام ميجان ماركل بالتنمر على موظفين لدى العائلة المالكة

أسفر تحقيق أُطلق في شأن تنمر مزعوم من دوقة ساسكس ميجان ماركل، تجاه موظفين لدى العائلة المالكة، عن تحسين في الإجراءات الداخلية، غير أن تفاصيله ستبقى سرية، على ما ذكر مصدر بارز في قصر باكنجهام.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، لم يُكشف عن أي تفاصيل في شأن التغييرات الحاصلة ضمن فريق العمل الملكي بهدف حماية خصوصية من شاركوا في التحقيق المستقل، وفق المصدر نفسه.
وكانت صحيفة «تايمز» كشفت في مارس 2021 عن اتهامات بالتنمر تطول زوجة الأمير هاري في الفترة التي كانت تسكن فيها قصر كينسينغتون في لندن، قبل أن يستقيل الثنائي من مهامهما الملكية، فيما اعتبر قصر باكنغهام أنّ هذه الاتهامات «مقلقة جداً».
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