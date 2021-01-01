أهم أعراض و أنواع الصداع المزمن



الصداع المزمن الصداع المزمن



الصداع مرض شائع يعاني منه الجميع تقريبًا في مرحلة ما من حياتهم ، ويتميز بعدم الراحة في الرأس أو الوجه مع أحاسيس نابضة أو مستمرة أو شديدة.







الصداع الأساسي هو الصداع الذي لا ينتج عن مرض آخر.

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الصداع العنقوديصداع نصفيصداع يومي جديد مستمرلديك صداع بالرأسيحدث الصداع الثانوي بسبب مشاكل طبية مختلفة ، مثل:مرض الأوعية الدموية في الدماغإصابة الدماغارتفاع ضغط الدمعدوىالإفراط في استخدام الأدويةاحتقان الجيوب الانفيةصدمةورمعلامات يجب الانتباه لها:رؤية مزدوجةتدخل في النوم والقدرة على القيام بالأعمال اليوميةيسبب القيء المزمن والغثيانتباطؤ في الأطرافكلام غير واضحلا يكون أفضل مع الوقت أو مسكنات الألمغالبًا ما يكون مرتبطًا بشريان له جدار ضعيف ينفجر في مادة الدماغ ، والمعروف باسم تمدد الأوعية الدموية ، وقد يكون موروثًا. نتيجة لذلك ، فإن أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للسكتة الدماغية معرضون لخطر أكبر ويجب تقييمهم في أقرب وقت ممكن ، باستخدام تقنيات مثل التصوير بالرنين المغناطيسي و MRAs لتحديد الشرايين الأضعف وتجنب أي مضاعفات كارثية محتملة.تحديد الصداع:نظرًا لوجود العديد من أنواع الصداع المختلفة ، فهناك العديد من الأساليب لتحديد النوع الذي تعاني منه. للحصول على علاج ناجح ، يجب عليك أولاً تحديد ما إذا كنت تعاني من صداع أساسي أم ثانوي.يجب أن يسبق الفحص البدني والتاريخ الطبي التفصيلي تشخيص الصداع. احتفظ بدفتر ملاحظات للصداع في الأسابيع التي تسبق موعد الطبيب لتتبع المحفزات المحتملة ، والمدة ، والشدة ، والموقع ، وما إلى ذلك.قد تحتاج بعض أنواع الصداع إلى إجراء اختبارات تشخيصية لاكتشاف السبب الكامن وراء ذلك باستخدام:البزل القطنيتحاليل الدمالتصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسبالأسباب المحتملة للصداع الخطير:تحدث معظم حالات الصداع من مصادر خارجية ، مثل القلق ، على سبيل المثال ، على الرغم من أن الصداع النصفي أكثر انتشارًا بين النساء. المحفزات مثل الجوع والتوتر وقلة النوم أو الإفراط في النوم والأضواء الساطعة أو الليالي وما إلى ذلك شائعة ، مما يؤدي إلى نمط يؤثر على نصف الدماغ. في حالة الصداع النصفي ، قد يتسبب تأخير تناول الدواء في حدوث صداع يستمر لعدة أيام.الصداع العنقودي شائع عند الشباب ويصاحبه دائمًا احتقان في العين وسيلان الأنف. عادة ما يتم الخلط بينهم وبين صداع الجيوب الأنفية.يُعد صداع قصف الرعد أشد أنواع الصداع شدة ، حيث يتسبب في فقدان الوعي بعد ممارسة الرياضة أو ممارسة نشاط قوي مرتبط بضغط الدم.في كبار السن ، يُعرف الصداع تحت الجافية الناتج عن السقوط أو الصدمات الأخرى ، مع تجمع بعض الدم بالقرب من الدماغمتى يجب أن نطلب المساعدة الطبية؟عادة ما يختفي الصداع العرضي في غضون 48 ساعة. إذا استمر صداعك لمدة تزيد عن يومين ، أو ساءت ، أو استمر لأكثر من 15 يومًا في الشهر لمدة ثلاثة أشهر ، فقد تكون لديك مشكلة صداع مستمرة تتطلب عناية طبية.تعد الفحوصات والعلاجات المبكرة ضرورية لتجنب أو علاج العواقب الخطيرة مع الحفاظ علي الصحة العقلية والبدنية.