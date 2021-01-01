طريقة عمل فاهيتا الدجاج بالمقادير والخطوات



فاهيتا الدجاج فاهيتا الدجاج



تعد فاهيتا الدجاج هي وصفة شهية ولذيذة مصنوعة من صدور الدجاج والتوابل الهندية وتعد وصفة سهلة التحضير وهي أيضًا خالية من الجلوتين ومنخفضة السعرات الحرارية وخالية من منتجات الألبان. بالمقادير والخطوات إليكم وصفة فاهيتا الدجاج التي يمكنكم تحضيرها بالتوابل الهندية يجب أن تجربها في المنزل.



وقت التحضير



20 دقيقة

وقت الطبخ

20 دقيقة

الوقت الكلي

40 دقيقة

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مكونات3-4 فصوص ثوم مفرومة.بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح رفيعة.فليفلة متوسطة الحجم ويفضل اللون الأحمر والأصفر و مقطعتان إلى شرائح رفيعة.ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح.خيار متوسط الحجم مفروم.ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون.قطعتان من الفلفل الحار المفروم (اختياري).1 ملعقة كبيرة من صلصة الصويا.ملعقة كبيرة من الصلصة الحلوة و الحامضة و الحارة.ملعقتان كبيرتان من أوراق الكزبرة مفرومة.أربع ملاعق كبيرة زيت زيتون مقسمة.ملح للتذوق.حوالي 226 جرام من صدور الدجاج (2-3 قطع صدور دجاج).حوالي 80 ج من الدقيق الأبيض أو دقيق القمح المكرر المعجن.كوب من الاناناس مطحون.ليمون متوسط الحجم ، معصور ومبشر.طريقة تحضير فاهيتا الدجاج1-قطعي صدور الدجاج إلى قطع رفيعة وابدئي بتتبيل الدجاج.2- في وعاء ضعي الأناناس ، وعصير الليمون ، وقشر الليمون الحامض ، وخل التفاح ، والفلفل الحار ، ومسحوق الكمون ، وصلصة الصويا ، والصلصة الحلوة والحامضة والحارة ، والثوم ، وأوراق الكزبرة والملح ، واخلطيهم جميعًا جيدًا.3-أضيفي قطع صدور الدجاج في الوعاء واتركيها منقوعة لمدة نصف ساعة تقريبًا في درجة حرارة الغرفة.4-في مقلاة كبيرة ، سخني نصف الزيت وأضيفي قطع صدور الدجاج المتبلة واطهي الجانبين جيدًا.انقلي القطع إلى طبق.5-في نفس المقلاة ، أضيفي الكمية المتبقية من الزيت واقلي البصل والفليفلة حتى تنضج وأضيفي قطع الدجاج إلى المقلاة واخلطيها جيدًا.6- بمجرد الانتهاء ، قدمي الفاهيتا وضعي عليها أوراق الخيار والكزبرة.