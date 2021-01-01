

النعناع النعناع



يمكن أن يؤدي تناول مسكنات الألم بشكل منتظم إلى ضعف الذاكرة ، وضار بالكلى والكبد ، وتقلبات المزاج ، والإمساك ، وخفة الشعر أو تساقط الشعر ، وضعف التركيز ، وعدم صحة الجلد. بدلاً من ذلك ، لماذا لا تفكر في شيء أكثر طبيعية يمكنك أن تجده في منزلك والمطبخ لتخفيف الآلام بسرعة؟ هناك العديد من مسكنات الألم الطبيعية في مطبخنا والتي يمكن أن تساعدك على الاسترخاء وتوفير الراحة الفورية.



إليك 5 مسكنات طبيعية من مطبخك يجب أن تعرفها بالتأكيد





النعناع: يخفف النعناع من آلام العضلات ، وآلام الأسنان ، والصداع ، وآلام الأعصاب. مضغ بعض الأوراق لا يساعد فقط في الهضم ولكن له أيضًا تأثير مهدئ ومهدئ على العقل. له خصائص علاجية تساعد في إرخاء العضلات والأعصاب أثناء تهيج أو تقلصات المعدة. نقع في حوض دافئ معطر ب 8 إلى 10 قطرات من زيت النعناع قبل الذهاب إلى الفراش.

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الزنجبيل: تساعد خصائص الزنجبيل القوية المضادة للالتهابات على تخفيف آلام التهاب المفاصل والتشنجات وآلام العضلات. يوفر الزنجبيل راحة فورية من تقلصات العضلات وآلام الدورة الشهرية. كما أنه يساعد على إرخاء العضلات وتهدئتها. ضع عبوة الزنجبيل برفق على منطقة الألم للحصول على راحة فورية.زيت إكليل الجبل: إكليل الجبل هو زيت أساسي قوي يمكن أن يساعد في تخفيف الألم. كشفت العديد من الدراسات أن زيت إكليل الجبل يعمل على الخلايا العصبية الأفيونية المرتبطة بالألم وهو فعال في علاج الصداع وآلام المفاصل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يقلل زيت إكليل الجبل من الالتهاب ، ويخفف آلام العضلات ، ويحسن صحة الدماغ والذاكرة.القرنفل: من المعروف أن القرنفل يخفف آلام الأسنان. من المعتقد على نطاق واسع أن عض الحبيبات وتركها على السن المصاب يمكن أن يوفر راحة مؤقتة. له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة. يمكنك أيضًا طحنه وسحقه وخلطه مع زيت الزيتون لتطبيقه على المنطقة المصابة داخل فمك.لاينصح باستخدام المسكنات بشكل منتظم. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في تناول تلك الأدوية القوية مثل الباراسيتامول أو الكروسين ، فتناولها فقط وفقًا لتوصية طبيبك. يمكن أن يكون لاستهلاك هذه الأدوية القوية على أساس يومي آثار ضارة على جسمك. إذا كنت تستطيع تحمل الانزعاج ، جرب هذه العلاجات المنزلية الطبيعية دون أي آثار جانبية ، ولكن تذكر أنك المسؤول عن جسمك.