جدول تنظيف الشقة قبل عيد الأضحى



تنظيفات الشقة في العيد تنظيفات الشقة في العيد



تنظيف الشقة قبل عيد الاضحى أكثر ما يشغل السيدات في هذه الأيام لذلك يجب أن تضع كل ربة منزل جدول ترويق العيد عند تنظيف الشقة قبل عيد الاضحي والتعرف علي حيل ونصائح لتنظيف المنزل.



تنظيف الشقة قبل عيد الاضحى



جدول ترويق العيد

جدول ترويق العيد لا يحتاج غير تنظيم عند التنظيف فكل ما عليكِ تقسيم تنظيف البيت

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جدول ترويق العيد يمكن أن تعتمدي عليه علي حسب أولويات منزلك فكل ربة منزل تبدأ بالترتيب المناسب لها* النجف والمرايات الألوميتال* تنظيف السجاد ع الناشف* الحوائط مقابض الابواب* ترتيب دولاب الاطفال او دولابك* ترتيب الجزامه وتنظيمها* المراوح والمكيف*غسل الستائر وتركيبها بعد تنظيف الشقةتقسيم تنظيف البيتتقسيم تنظيف البيت يمكن تقسيمه علي حسب أيام الأسبوعالسبت: التنظيف المعتاد لمنزلك + الرسيبشن الشباك او بلكونه تنفيض الستاير والكراسى وكنس تحتها تلميع .الاحد: طبخ +تنظيف معتاد +ترتيب كل الادراج ودرف المطبخ.الاتنين :تنظيف معتاد +تنظيف المطبخ والحمام بعمق*المطبخ تنظيف التلاجة بماء وخل ومن داخلها وفوقها .البوتاجاز والشباك وممسح الدرف والحوائط والشفاط بالزيت المستعمل.*الحمام غسل الحوائط و الشباك .الثلاثاء : طبيخ تنظيف معتاد ترتيب ادراج ودواليب الغرف .الاربعاء : تنظيف عميق للغرف شباك سطح الدولاب تغير ملايات تلميع.الخميس :تنظيف معتاد+تغيير الملابس وغسل المفارش + طبخحيل ونصائح لتنظيف المنزلحيل ونصائح لتنظيف المنزلهناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلي حيل ونصائح لتنظيف المنزل مثال الميكروويفتنظيف المطبخيمكن تنظيف معظم أنواع الخزائن ببعض الحيل والنصائح لتنظيف المنزل بما في ذلك الخزانات المعدنية والبلاستيكية والخشب المطلي والفينيل - بمحلول من صابون الأطباق السائل والماء الدافئ. استخدم زجاجة رذاذ مليئة بهذا المحلول وقطعة قماش لمسح الجزء الخارجي من خزاناتك ، ثم جففها تمامًا. للبقع الصعبة ، جرب استخدام عجينة من صودا الخبز والماء وفرشاة ذات شعيرات ناعمة.بمجرد تنظيف الأجزاء الخارجية ، أفرغ كل خزانة وقم بتفريغ أي بقايا أو فتات. بعد ذلك يمكنك غسل الأجزاء الداخلية من الخزانات بالماء الدافئ ومنظف معتدل وتجفيفها تمامًا. من الجيد مسح العلب والأوعية المتربة بالماء الدافئ وصابون الأطباق أيضًا.تنظيف الميكرويفيجب تجنب استخدام منظفات الأفران شديدة التحمل والمبيضات وغيرها من المحاليل الكيميائية الكاشطة لتنظيف الميكروويف ، مما قد يؤدي إلى إتلاف الجزء الداخلي للجهاز. بدلًا من ذلك ، يمكن أن تجرب بعض حيل ونصائح لتنظيف المنزل فجرب غسل الميكروويف بصابون الأطباق . لتسهيل العملية ، ابدأ بالتنظيف بالبخار.ما عليك سوى تسخين كوب واحد من الماء في الميكروويف لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق. ثم اترك الباب مغلقًا لبضع دقائق أخرى ، مما يسمح للميكروويف بالملء بالبخار.إذا لم يفلح التنظيف بالبخار وصابون الأطباق ، فضع معجونًا من صودا الخبز والماء على الجزء الداخلي من الميكروويف وامسحه بقطعة قماش من الألياف الدقيقة. لا تنس مسح الجزء الخارجي من الميكروويف بالماء والصابونتنظيف الثلاجةلتنظيف ثلاجتك بشكل صحيح ، قم أولاً بإزالة أرفف الثلاجة القابلة للإزالة والرفوف السلكية والأدراج وغسلها يدويًا بالماء الساخن وصابون الأطباق اللطيف. قم بتغطية انسكابات الطعام العنيدة بقطعة قماش مبللة دافئة لبضع دقائق لتليين الانسكابات قبل التعامل معها باستخدام جهاز تنظيف غير كاشط.بالنسبة للأدراج والرفوف التي لا يمكنك إزالتها ، نظفها باستخدام مزيج من جزء من صودا الخبز وسبعة مقادير من الماء. بمجرد شطف وتجفيف جميع الأسطح ، قم بإزالة الرائحة الكريهة من الثلاجة عن طريق ملء وعاء مفتوح بصودا الخبز الجافة وتركه على الرف السفلي.تنظيف الكاتيليمكنك أيضًا استخدام الخل المقطر لإزالة الترسبات من الغلاية الكهربائية . أضف كميات متساوية من الماء والخل إلى الغلاية حتى تمتلئ نصفها تقريبًا. بعد ذلك ، يُغلى المزيج في الغليان ويُترك مزيج الماء والخل المغلي في الغلاية لمدة 15 أو 20 دقيقة. أخيرًا ، اسكب المزيج واشطف الغلاية.إذا كان لا يزال هناك قشور أو مواد لزجة داخل الغلاية ، فاستخدم الجانب الخشن من الإسفنج لإزالة أي شيء ملتصق.تنظيف البوتاجازعندما تتسرب بقايا الطعام على جوانب القدور والمقالي حول رءوس البوتاجاز والفرن ، يمكن أن تتسبب في الفوضى. ومع ذلك ، من الممكن إعادة البوتاجاز إلى مجده السابق.يجب أن تبدأ بوضع شبكات البوتاجاز في الحوض ونقعها في مزيل شحوم غير سام . بعد ذلك ، قم بإزالة الشعلات ورشها بنفس مزيل الشحوم. استخدم قطعة تنظيف ناعمة للتخلص من الشحوم والأوساخ ، ثم امسحها بمناشف ورقية.بعد ذلك ، قم بتنظيف المشابك وأغطية الموقد جيدًا بفرشاة النايلون ، وكذلك الشعلات نفسها. فقط تأكد من عدم وضع أي منظفات أو مذيبات قوية على الشعلات.تنظيفات الشقة في العيداذا كنت تبحث عن تنظيفات الشقة في العيد فكل ما عليك ان تعمل علي التنظيف من الأعلى إلى الأسفل ، إذا كان ذلك ممكنًا.استمر في فحص مناطق المطبخ المعرضة لتراكم الشحوم والأوساخ التي تحتاج إلى تنظيف منتظم ولكن أقل تكرارًا ، مثل أسطح الخزانات ومروحة عادم المطبخ وهذه اهم الاشياء في تنظيفات الشقة في العيدتعرف على الغرف التي تخطط لبدء وإنهاء التنظيف الخاص بك (بشكل عام يعمل من الخلف إلى الباب الأمامي بشكل أفضل). سيساعد ذلك في تسريع العملية وضمان عدم تكرار جهودك ، خاصةً إذا كان هناك أكثر من شخص مشترك في التنظيف.تنظيف غرفة النومنبدأ من الأعلى إلى الأسفل الخطوة الأولى لتنظيم أي غرفة هي التخلص من كل الأجزاء الصغيرة أو تنظيمها. إذن تلك الأوراق التي ألقيتها ، الملابس على الأرض ، الأغلفة بجانب سريرك؟ تخلص منهم. ثم يمكنك حقًا البدء في العمل.أثناء التنظيف ، تجول في المنزل مع كيس قمامة وحقيبة غسيل. بهذه الطريقة يمكنك المتابعة كما تذهب ولن تضطر إلى المشي ذهابًا وإيابًا.غسل الملاءات ثم ترتيب سريرك. يشمل ذلك أكياس الوسائد واللحاف أيضًا. يعد القفز على سرير مرتب ليلاً شعورًا رائعًاانفض الغبار أو المكنسة الكهربائية أو الممسحة ورش رائحة لطيفة في الغرفة.كل تلك الأرفف والزوايا والشقوق (ناهيك عن أسفل وخلف السرير) بمجرد إزالة الغبار عن كل شيء ، بما في ذلك زوايا الأرضية ، يمكنك المكنسة الكهربائية أو الممسحة وفقًا لذلك.كن لطيفًا مع قطع معينة ، مثل أغطية المصابيح والستائر. لهذه ، يمكنك أن تأخذ مجفف الشعر لهم وتفجير الغبار برفق.عندما تنتهي من ذلك ، ضعي رائحة لطيفة ومنعشة مثل الليمون أو اللافندر.تنظيف غرفة المعيشةأكثر الأشياء التي يمكن أن تهتم بها في تنظيفات الشقة في العيد هي امسح أرضيتك يمكن أن تكون بعض البدائل الجديدة والمبتكرة للمسح مفيدة ، لكنها لا تزال لا تحل محل ممسحة خرقة جيدة للتخلص من الأوساخ الملصقة. في مطبخك وفي مناطق أخرى ، يعد هذا أمرًا ضروريًا للحصول على أرضياتك نظيفة متألقة. عندما يتعلق الأمر بالبلاط أو الأرضيات المزخرفة ، فلن يقوم أي شيء آخر بإخراج الأوساخ من الشقوق والمنخفضات.كما يجب ان تعتمد علي النصائح المختلفة في تنظيفات الشقة في العيد وذلك من خلال حيل ونصائح لتنظيف المنزل المذكورة في السطور السابقة والاعتماد علي جدول ترويق العيد فقد يساعدك في تنظيف الشقة قبل عيد الاضحي بشكل اسرع واسهل .تنظيف المنزل في العيد الكبيرلا يحتاج تنظيف المنزل في العيد الكبير لمجهود كبير اذا كان هناك تنظيم وجدول ترويق العيدفيجب أن تهتم في تنظيف المنزل في العيد الكبير علي تلميع الأثاث الخشبي مثل منظف الزجاج ، لا يُقصد بتلميع الأثاث أن يكون منظفًا. ومع ذلك ، يمكن استخدامه للتنظيف. إذا كنت ترغب في استخدام ملمع الأثاث ، فتأكد من قراءة الملصقات بعناية والعثور على ملصق مصمم خصيصًا لما تحتاجه.يمكن لبعض الأثاث أن يتعامل مع الماء ، وتلك التي يمكن استخدامها مع محلول الصابون من الخطوة الثانية. تأكد من تجفيف هذه الأسطح بسرعة.بعد ذلك ، قم بتطبيق الكمية المقترحة من ملمع الأثاث وامسح وفقًا للإرشادات. هذا سوف يمنع الغبار من جذب أثاثك.من حذرًا عند استخدام المنظفات متعددة الأغراض. كقاعدة عامة ، فإن المنظفات متعددة الأغراض ليست دائمًا آمنة لجميع الأغراض التي تفكر فيها. تأكد من قراءة الملصقات جيدًا قبل الشراء للتأكد من أنها تناسب احتياجاتك وقراءة الملصق للتأكد من أنه مناسب للعمل الروتيني الذي تفكر فيه في ذلك الوقت. آخر شيء تريد القيام به هو إتلاف قطعة أثاث جيدة.كقاعدة عامة أخرى ، لا تخلط المنظفات. القيام بذلك يمكن أن يكون في غاية الخطورة. استخدمها واحدة تلو الأخرى واتبع الإرشادات الموجودة على الملصق.