القصة الكاملة لسقوط المستشار أيمن عبدالفتاح حجاج قاتل شيماء جمال على يد رجال الداخلية



المستشار أيمن عبدالفتاح حجاج المستشار أيمن عبدالفتاح حجاج



المذيعة شيماء جمال.. التي أثارت جدلا واسعا خلال 48 ساعة ماضية، منذ غروب شمس يوم الاثنين الماضي وخرجت الأقاويل تدق منصات التواصل الاجتماعي، بين الاختفاء والخطف والتريند، إلا أنها كانت مفاجأة ضربت أوساط الإعلام والمنصات المختلفة حين تم إذاعة أخبار عن مقتل المذيعة شيماء جمال بمحافظة الجيزة، وبمرور الساعات تم القبض على زوجها المستشار المتهم بقتلها.



- القصة الكاملة لمقتل المذيعة شيماء جمال

قد تكون بداية واقعة اختفاء المذيعة شيماء جمال من يوم الإثنين الماضي، إلا أنها في الحقيقة بدأت منذ ساعات حين تم القبض على زوجها المستشار والمتهم بقتلها، والذي من المنتظر أن يكشف في اعترافاته أمام جهات التحقيق عن الكثير من التفاصيل في القضية.



- اختفاء المذيعة شيماء جمال.. رايحة الكوافير

بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة من مستشار، في قسم شرطة الشيخ زايد، أفاد اختفاء زوجته المذيعة شيماء جمال، حيث كان برفقتها لشراء بعض احتياجاتها، وطلبت منه الانتظار لتذهب إلى الكوافير لتصفيف شعرها والعودة له، إلا أنه مر وقت طويل دون عودتها وإغلاق هاتفها المحمول أثار قلقه، ما دفعه لتقديم بلاغ بتغيبها واختفائها.

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تحريات موسعة أجرتها الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، فحصت خط سير المذيعة وعلاقتها بزوجها، لتكشف التحريات عدم صدق رواية الزوج، ومع استمرار عملية البحث حضر أحد الأشخاص إلى قسم الشرطة ليبلغ عن علمه تفاصيل حول واقعة اختفاء المذيعة، ويفجر مفاجأة أمام جهات التحقيق أن زوجها قتلها وأنه يعلم مكان جثتها، حيث كان شريكا في الجريمة.- العثور على شيماء جمال مقتولة داخل مزرعةانتقلت الأجهزة المعنية رفقة شريك الزوج المتهم إلى مزرعة بمدينة البدرشين، وأرشد عن مكان دفنه للجثة في حديقة المزرعة، وتم استخراجها بحضور الطبيب الشرعي، ليتبين وجود تشوه بملامحها وتهشم بعظام الجمجمة.وتبين من التحريات الأمنية، أن المجني عليها زوجة ثانية للمتهم، وأنها كانت ترغب في إعلان زواجهما العرفي، إلا أنه كان يرفض، فهددته بإخبار زوجته الأولى وأسرته، ما أثار غضبه ونشبت بينهما مشادة كلامية.- كيف قتل المستشار المذيعة شيماء جمالخطة شيطانية.. وضعها المستشار للتخلص من تهديدات زوجته، فاستأجر مزرعة بمنطقة البدرشين وأوهمها أنه اشتراها لها لإرضائها بعد المشاجرة الأخيرة بينهما، وأثناء تواجدهما بداخلها تجددت خلافاتهما مرة أخرى، فأخرج سلاحه "طبنجة" وسدد لها ضربة على الرأس بمقبض السلاح، ثم سكب على وجهها ماء نار، واستعان بآخر لدفنها في حديقة المزرعة، ولجأ لحيلة البلاغ باختفائها لإبعاد الشبهة عنه.إلا أنه.. لا توجد جريمة كاملة، فكانت كاميرات المراقبة بالمرصاد، حيث رصدت دخول المجني عليها برفقة زوجها للمزرعة وخروجه بمفرده، ما أثبت ارتكابه الجريمة، وعقب استخراج الجثة من المزرعة نقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة العامة بتشريحها لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها.تحقيقات موسعة في مقتل المذيعة شيماء جمالتلقت النيابة العامة بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال، التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية، بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت برفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.ثم بتاريخ 26 يونيو الجاري، مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة وأكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية، استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.- الداخلية تضبط المتهم بقتل المذيعة شيماء جمالوبعد مرور 48 ساعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال بمحافظة السويس وذلك من خلال إستخدام أجهزة البحث الجنائى للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذاً للإذن القضائى الصادر بضبطه وإحضاره، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.