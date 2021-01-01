القبض على المستشار المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال



الإعلامية شيماء جمال الإعلامية شيماء جمال

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من تحديد مكان اختباء المستشار المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال بمحافظة السويس، ومن إلقاء القبض عليه.



وأصدرت النيابة العامة بيانا الاثنين الماضي أكدت خلاله أنها تباشر التحقيق في واقعة مقتل الإعلامية شيماء جمال.



وكانت النيابة تلقت بلاغا من المستشار حول اختفاء من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدا بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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ثم بتاريخ السادس والعشرين من شهر يونيو مثل أحد الأشخاص أمام النيابة العامة أكد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوال حاصلها تورط الزوج في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضده بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.وتتبعت خط سيره في اليوم الذي قرر الشخص الذي مثل أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة ترجح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.