يضم هاتف Xiaomi 12S Ultra مستشعر سوني IMX989 بحجم 1 إنش



Xiaomi 12S Ultra Xiaomi 12S Ultra

تعقد شاومي مؤتمرها القادم في 4 من يوليو للإعلان عن سلسلة Xiaomi 12S، ولقد أكدت أحدث الإعلانات التشويقية على أن إصدار Xiaomi 12S Ultra يضم مستشعر سوني IMX989 بحجم 1 إنش.



تقدم شركة شاومي خلال الأيام المقبلة سلسلة Xiaomi 12S التي تتضمن الإصدار الرئيسي مع إصدار Pro وأيضاً أعلى إصدار من السلسلة Xiaomi 12S Ultra.



ومن المقرر وفقاً للتفاصيل التي كُشِف عنها حتى الآن أن هاتف 12S Ultra يأتي بأعلى إعدادات في الكاميرة، حيث يضم مستشعر سوني IMX989 رئيسي بحجم 1 إنش.

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ولقد شاركت شاومي عدد من الإعلانات التشويقية التي تؤكد على كفاءة وآداء مستشعر الكاميرة الجديد من سوني IMX989، والذي يقدم تفاصيل أكثر دقة.كما أوضحت التسريبات السابقة أن هاتف Xiaomi 12S يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.28 إنش بمعدل تحديث 120 Hz، كما يأتي الهاتف باثنان من النماذج على أن يتميز النموذج الأول بذاكرة 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.ويضم هذا الإصدار مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، بينما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف رقاقة Snapdragon 8+ Gen 1، وتقنية Leica في الكاميرة.