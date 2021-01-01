مواصفات هاتف Nothing Phone (1) تؤكد على معدل تحديث 120Hz

كشفت أحدث التسريبات عن قائمة مواصفات هاتف Nothing Phone (1) المرتقب، والتي أكدت على أن الهاتف يضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل ويدعم معدل تحديث 120Hz.
ينطلق هاتف Nothing Phone (1) بشكل رسمي في حدث يعقد في 12 من يوليو، ولقد أكد “Carl Pei” الرئيس التنفيذي للشركة مؤخراً على أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Snapdragon 778 Plus.
واليوم إستعرضت التسريبات التي نشرت عبر “Abhishek Yadav” على منصة تويتر مزيد من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار الذي يأتي بشاشة OLED بحجم 6.55 إنش، وتدعم معدل تحديث 120Hz وهو معدل تحديث متغير.
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