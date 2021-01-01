مواصفات هاتف Nothing Phone (1) تؤكد على معدل تحديث 120Hz

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صورة الخبر: Nothing Phone (1)
Nothing Phone (1)

كشفت أحدث التسريبات عن قائمة مواصفات هاتف Nothing Phone (1) المرتقب، والتي أكدت على أن الهاتف يضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل ويدعم معدل تحديث 120Hz.

ينطلق هاتف Nothing Phone (1) بشكل رسمي في حدث يعقد في 12 من يوليو، ولقد أكد “Carl Pei” الرئيس التنفيذي للشركة مؤخراً على أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Snapdragon 778 Plus.

واليوم إستعرضت التسريبات التي نشرت عبر “Abhishek Yadav” على منصة تويتر مزيد من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار الذي يأتي بشاشة OLED بحجم 6.55 إنش، وتدعم معدل تحديث 120Hz وهو معدل تحديث متغير.

كما يأتي الهاتف بكاميرة خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، أيضاً يأتي الهاتف بميزة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، كما يتميز الهاتف بإطار من الألومنيوم.

ويأتي الهاتف برقاقة Snapdragon 778 Plus، كما يأتي الهاتف بطبقة حماية من زجاج Gorilla في جهتي الهاتف، أيضاً يأتي Nothing Phone (1) بإضاءة LED التي تعرف ب “Glyph Interface” وتأتي في الجهة الخلفية.

ومن المقرر أن يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة NothingOS، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر: بوابه المتميز

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