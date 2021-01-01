تكشف تسريبات TENAA عن مواصفات هاتف iQOO 10 Pro



iQOO 10 Pro iQOO 10 Pro

رصد هاتف iQOO 10 Pro في قاعدة بيانات TENAA قبل اللإعلان الرسمي المرتقب خلال شهر يوليو المقبل.



كشفت تسريبات TENAA عن هاتف بنموذج رقم V2218A، حيث تؤكد التسريبات على أن هذا الإصدار هو هو هاتف iQOO 10 Pro.



ولقد أكدت تسريبات مصورة نشرت مؤخراً على أن هاتف iQOO 10 يتميز بتصميم يجمع بين اثنان من الألوان، ومن المتوقع أن يأتي هاتف Pro بنفس لغة التصميم.

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أيضاً وفقاً للتسريبات التي نشرت عبر TENAA فإن هاتف iQOO Pro يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض Quad HD+ أو بدقة 1440 في 3200 بيكسل، كما تأتي الشاشة بمستشعر للبصمة بالموجات فوق الصوتية.كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بنظام تشغيل Android 12، وواجهة iQOO UI، ويدعم هذا الإصدار رقاقة Snapdragon 8+ Gen 1، كما يتوفر بإختيارات في الذاكرة العشوائية تبدأ من 6 وصولاً إلى 16 جيجا بايت رام.بينما يتوفر بسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت، كما يتميز iQOO 10 Pro بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع 14.6 ميجا بيكسل وهو telephoto ومن المتوقع أن يدعم التكبير البصري حتى 3 مرات.ومن المقرر أن يضم iQOO 10 Pro بطارية بقدرة 4550 mAh، أيضاً من المتوقع أن يكون أول الهواتف الذكية التي تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 200W، والشحن اللاسلكي بقدرة 65W.