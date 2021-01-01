لدى iFixit الآن قطع غيار أصلية لهواتف جوجل بيكسل ، من 2 إلى 6 Pro

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في أبريل ، أعلنت جوجل عن خطط للانضمام إلى القائمة الموسعة لشركات التكنولوجيا التي تعمل مع iFixit. يوزع خبراء الإصلاح الأجزاء والأدوات للأشخاص المهتمين بإجراء إصلاحات إلكترونيات ذاتية الصنع ، وبدءًا من اليوم ، يقدم متجر iFixit قطعًا أصلية من جوجل لعدد من هواتف Pixel.



لقد مر أكثر من شهرين وتعلن جوجل الآن أنه يمكن الآن شراء قطع غيار أصلية لهواتف Pixel الذكية من خلال موقع iFixit على الويب. يبيع الموقع مجموعات بديلة للإلكترونيات الشهيرة ومجموعات الأدوات ويوفر أدلة إصلاح واضحة لأي شخص يريد معالجة إصلاح DIY.



يمكنك طلب ما تحتاجه لإصلاح كل شيء من Pixel 2 إلى أحدث Pixel 6 و Pixel 6 Pro ، بالإضافة إلى أدوات تثبيتها وأدلة خطوة بخطوة لتوجيهك خلال العملية. (تتوفر أيضًا قطع غيار ما بعد البيع إذا كنت تبحث عن جهاز OG Pixel أو Nexus.)

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يحمل iFixit قطع غيار لجميع أجيال Pixel (على الرغم من أن بعض أجزاء Pixel الأصلية قد تكون غير متوفرة). تبلغ تكلفة مجموعة استبدال شاشة Google Pixel 6 Pro بـ 193 دولارًا ومجموعة مماثلة لجهاز Google Pixel 5a بسعر 93 دولارًا. يبلغ سعر مجموعة استبدال بطارية Pixel 6 بـ 43 دولارًا ، ومجموعة استبدال شاشة Google Pixel 5 مقابل 150 دولارًا.إذا كان لديك هاتف Pixel قديم أو جديد وترغب في إجراء إصلاح DIY بنفسك ، فتوجه إلى الصفحة المقصودة لـ iFixit للاطلاع على جميع الأجزاء المتاحة لهواتف Google الذكية.