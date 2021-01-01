البرازيل تدرس جعل معيار USB-C إلزاميًا ، ولكن فقط للهواتف



USB-C USB-C

قرر الاتحاد الأوروبي بالفعل جعل معيار USB من النوع C إلزاميًا للإلكترونيات الصغيرة والمتوسطة الحجم (بما في ذلك الهواتف الذكية بشكل أساسي) اعتبارًا من عام 2024. يرغب بعض السياسيين الأمريكيين في تبني سياسة مماثلة والآن تسأل الوكالة الوطنية للاتصالات (Anatel) السكان المحليين عما إذا كان ينبغي أن تحذو حذوه.



نشرت الوكالة الوطنية للاتصالات (Anatel) المشاورة العامة 45/2022 لقياس مشاعر المواطنين والشركات البرازيلية ، الذين لديهم حتى 26 أغسطس للتعبير عن مشاعرهم. على عكس القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي ، والتي تشمل أيضًا الأجهزة اللوحية ووحدات التحكم المحمولة وسماعات الرأس ومكبرات الصوت وقارئات الكتب الإلكترونية والإلكترونيات المماثلة ، فإن اقتراح Anatel يغطي الهواتف الذكية فقط.



تريد الوكالة توحيد بروتوكول الشحن أيضًا ، وليس الموصل فقط. أيضًا ، يجب أن تشير حزمة البيع بالتجزئة والدليل إلى الحد الأدنى من الطاقة المطلوبة وما إذا كان الشحن السريع مدعومًا. ومن المثير للاهتمام أن الخطة تتمثل في جعل معيار USB من النوع C إلزاميًا فقط للهواتف التي تدعم الشحن السلكي ، مما يترك الباب مفتوحًا للهواتف التي تشحن فقط عبر اللاسلكي.

قد يعجبك أيضا...

كل هذا يستهدف شركة آبل ، بالطبع ، حيث تبنى صانعو الهواتف الذكية الآخرون معيار USB من النوع C ، (كما فعلت آبل نفسها لأجهزة iPad و Mac). يقال إن الشركة تختبر بالفعل أجهزة iPhone مع منفذ Type C.وتجدر الإشارة إلى أن التوحيد القياسي لواجهات شحن الهواتف المحمولة ليس موضوعًا جديدًا في Anatel ، حيث سبق أن كان موضوع دراسات ومساهمات الوكالة في المنتديات الدولية. في عام 2019 ، على سبيل المثال ، قدمت الخوادم وحصلت على الموافقة على المساهمات في التوصية L.1000 - (محول الطاقة العالمي وحل الشاحن للمحطات الطرفية المحمولة وغيرها من أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحمولة باليد ، والتي تحدد المتطلبات العامة لشاحن عالمي ومصدر طاقة في أثاث المحطات). تشير هذه التوصية إلى واجهة USB من النوع C كتوحيد قياسي للموصل والبروتوكول لتزويد الطاقة في المحطات الطرفية المتنقلة.