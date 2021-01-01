تستعد شاومي لإطلاق سوارة Xiaomi Band 7 Pro في 4 من يوليو

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صورة الخبر: Xiaomi Band 7 Pro
Xiaomi Band 7 Pro

حددت العملاق الصيني شاومي يوم 4 من يوليو لإطلاق سوارة Xiaomi Band 7 Pro الذكية، وهو نفس الحدث المقرر الإعلان فيه عن سلسلة Xiaomi 12S.

شاركت شاومي عبر منصة Weibo اليوم مقطع فيديو قصير كشفت من خلاله عن الإصدار الجديد من السوارات الذكية Xiaomi Band 7 Pro.

لم تقدم شاومي تفاصيل مواصفات السوارة الذكية إلا أن مقطع الفيديو إستعرض تصميم السوارة، حيث تعد سوارة Band 7 Pro أول إصدار من السلسلة يأتي بتصميم مستطيل وكبير الحجم في الشاشة، وهو تصميم مختلف عن إصدار الشركة السابق Redmi Band Pro.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن السوارة الذكية تأتي بدقة 194 في 368 بيكسل، كما تدعم نظام GPS، وتقنية NFC، ومن المتوقع أن تضم السوارة بطارية بقدرة 232 mAh.

المصدر: بوابه المتميز

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