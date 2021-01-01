تستعد شاومي لإطلاق سوارة Xiaomi Band 7 Pro في 4 من يوليو

حددت العملاق الصيني شاومي يوم 4 من يوليو لإطلاق سوارة Xiaomi Band 7 Pro الذكية، وهو نفس الحدث المقرر الإعلان فيه عن سلسلة Xiaomi 12S.
شاركت شاومي عبر منصة Weibo اليوم مقطع فيديو قصير كشفت من خلاله عن الإصدار الجديد من السوارات الذكية Xiaomi Band 7 Pro.
لم تقدم شاومي تفاصيل مواصفات السوارة الذكية إلا أن مقطع الفيديو إستعرض تصميم السوارة، حيث تعد سوارة Band 7 Pro أول إصدار من السلسلة يأتي بتصميم مستطيل وكبير الحجم في الشاشة، وهو تصميم مختلف عن إصدار الشركة السابق Redmi Band Pro.
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