تطلق Acer جهاز Aspire 5 بكرت الشاشة RTX 2050 ومعالجات Intel Alder Lake

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أعلنت Acer في السوق الهندي عن جهاز الحاسب Aspire 5 الذي ينطلق بكرت شاشة RTX 2050 ومعالجات Intel Alder Lake.



قدمت شركة Acer في السوق الهندي مؤخراً أجهزة Aspire 7 الجديدة التي انطلقت بمعالجات AMD وإنتل، مع كرت شاشة Nvidia 1650، واليوم تطلق الشركة جهاز Aspire 5 في السوق الهندي أيضاً.



ويأتي Aspire 5 بشاشة IPS LCD بحجم 15.6 إنش، وجودة عرض Full-HD أو بدقة 1920 في 1080 بيكسل، وتشغل الشاشة نسبة 81.18% من إطار الجهاز.

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وتدعم Acer هذا الإصدار بتقنية “Color Intelligence” التي تدعم إنتاج ألوان بدقة أعلى، كما تعمل على حماية العين من الإضاءة الزرقاء التي تنبعث من الشاشة.كما يضم الجهاز الجيل 12 من معالجات إنتل Intel Core i5-1240P، والذي يأتي مع كرت الشاشة RTX 2050 من إنفيديا، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR4 وتصل الذاكرة في أعلى نموذج إلى 32 جيجا بايت رام، بينما تصل السعة التخزينية إلى 2 تيرابايت في اثنان من فتحات M.2.كما يأتي Aspire 5 بنظام تبريد مزدوج يتضمن اثنان من الأنابيب الحرارية النحاسية، مع تصميم لوحة مفاتيح يدعم تدفق الهواء.أيضاً يضم الجهاز كاميرة webcam بدقة 720 ميجا بيكسل HD، مع مستشعر للبصمة للحماية، ويدعم الجهاز الإتصال بتقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث 5.2، أو عبر منفذ Thunderbolt 4، كما يضم عدد 3 من منافذ USB-A مع منفذ HDMI.ومن المقرر أن يتوفر Acer Aspire 5 بسعر 798 دولار للنموذج الرئيسي، ويتوفر عبر أمازون ومتجر Acer على شبكة الإنترنت.