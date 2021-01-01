ترصد ناسا كسوف شمسي في الفضاء اليوم



كسوف شمسي كسوف شمسي

رصد مرصد ديناميكا الشمس التابع لوكالة ناسا اليوم الأربعاء ( 29 يونيو 2022 )، حدوث كسوف جزئي للشمس حيث تمت تغطية ما يصل إلى 67? من قرصها وقد كان الحدث مرئيًا من الفضاء فقط ولم يره أحد على وجه الأرض.



يدور مرصد ديناميكا الشمس في مدار على إرتفاع أكثر من 35,410 كيلومتر فوق الأرض ، وكان في موقع مثالي لالتقاط قرص القمر يحجب جزء من الشمس.



كل عام ، يوثق مرصد ديناميكا الشمس العديد من عمليات العبور القمرية التي تعتبر ذات أهمية علمية فعند إلقاء نظرة فاحصة على حافة القمر يرى كدمات صغيرة وأشكال غير منتظمة هي جبال قمرية مضاءة من الخلف بالبلازما الشمسية.

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تساعد مثل هذه الصور عالية الدقة، العلماء على فهم افضل لعمل تلسكوب المرصد البصري، وبمجرد معايرة هذه البيانات، يمكن تصحيح بيانات مرصد ديناميكا الشمس وجعل الصور أكثر دقة من ذي قبل.