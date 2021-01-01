ترصد ناسا كسوف شمسي في الفضاء اليوم

آخر الأخبارعلم وتقنية › ترصد ناسا كسوف شمسي في الفضاء اليوم

صورة الخبر: كسوف شمسي
كسوف شمسي

رصد مرصد ديناميكا الشمس التابع لوكالة ناسا اليوم الأربعاء ( 29 يونيو 2022 )، حدوث كسوف جزئي للشمس حيث تمت تغطية ما يصل إلى 67? من قرصها وقد كان الحدث مرئيًا من الفضاء فقط ولم يره أحد على وجه الأرض.

يدور مرصد ديناميكا الشمس في مدار على إرتفاع أكثر من 35,410 كيلومتر فوق الأرض ، وكان في موقع مثالي لالتقاط قرص القمر يحجب جزء من الشمس.

كل عام ، يوثق مرصد ديناميكا الشمس العديد من عمليات العبور القمرية التي تعتبر ذات أهمية علمية فعند إلقاء نظرة فاحصة على حافة القمر يرى كدمات صغيرة وأشكال غير منتظمة هي جبال قمرية مضاءة من الخلف بالبلازما الشمسية.

تساعد مثل هذه الصور عالية الدقة، العلماء على فهم افضل لعمل تلسكوب المرصد البصري، وبمجرد معايرة هذه البيانات، يمكن تصحيح بيانات مرصد ديناميكا الشمس وجعل الصور أكثر دقة من ذي قبل.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ترصد ناسا كسوف شمسي في الفضاء اليوم

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
31192

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager