تتعرض "روس كوسموس" لهجوم إلكتروني بعد نشرها صور وإحداثيات "مراكز صنع القرار"

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صورة الخبر: هجوم إلكتروني
هجوم إلكتروني

أعلن دميتري ستروغوفيتس، المتحدث باسم الخدمة الصحفية لمؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء التقنيين تمكنوا من صد هجمة إلكترونية تعرضت لها المؤسسة.

وكتب ستروغوفيتس في قناته على تليغرام "تمكن خبراء تكنولوجيا المعلومات في روس كوسموس من صد هجمة إلكترونية تعرض لها موقع المؤسسة، هذه الهجمة بدأت بعد أن نشر الموقع صورا فضائية لـ(مراكز صنع القرار) في الدول الأعضاء في الناتو، موقع المؤسسة على الإنترنت يعمل بشكل جيد، ولم يكن لهجوم DDoS أية نتائج عليه".

وأشار ستروغوفيتس في وقت سابق "إلى أن الهجوم الإلكتروني الأخير على موقع المؤسسة لم يأت من الخارج كما حصل في مارس الفائت، بل من يكاترينبورغ الروسية".

وكانت "روس كوسموس" قد نشرت عشية قمة الناتو التي عقدت في مدريد صورا لـ "مراكز صنع القرار" الغربية، ملتقطة من قمر Resurs-P الصناعي الروسي، وظهر في تلك الصور البيت الأبيض و"البنتاغون" في واشنطن، ومركز المؤتمرات IFEMA في مدريد، حيث تعقد القمة، ووزارة الدفاع البريطانية، والرايخستاغ والمستشارية الفدرالية في برلين، وكذلك الإليزيه في باريس.

المصدر: روسيا اليوم

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